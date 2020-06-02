Пляжи Анталии разбили на зоны, запретили курить, ходить босиком и близко подплывать к людям

В рамках пилотной программы на пляже Коньяалты в курортном городе Анталья были созданы частные зоны площадью 9 квадратных метров с расстоянием между ними 1,5-2 метра, сообщает TourProm.

Кроме того, в соответствии с правилами социального дистанцирования были установлены шезлонги и зонтики, а для людей с ограниченными возможностями были подготовлены специальные зоны.

При входе на пляж красуются вывески, просят туристов соблюдать перечень правил безопасности.

Ношение масок в местах общего пользования является обязательным, а шезлонги дезинфицируются после каждого использования.

Курение ограничено, курить можно только в курилках, дымить сигаретой лежа на шезлонге нельзя. Вместо того чтобы арендовать лежаки, при желании люди могут расстелить свои полотенца и воспользоваться пляжными зонтиками в специальных секциях.