По местам съемок "Довода": ТОП мест в Таллинне, где можно почувствовать себя героем фильма Кристофера Нолана

Новый голливудский фильм Кристофера Нолана рассказывает о секретном агенте, который должен управлять временем, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Съемки проходили в семи разных странах мира, включая Эстонию. VisitTallinn выпустил необычный путеводитель по тем местам, где проходили съемки "Довода" и где можно увидеть Таллинн глазами Кристофера Нолана, Джона Дэвида Вашингтона, Роберта Паттинсона, Элизабет Дебики и Хойте ван Хойтема.
ТОП мест съемок в Таллинне:
Горхолл: “Киевский оперный театр”
Находящийся в списке памятников старины Таллиннский Горхолл был построен к Московским Летним Олимпийским играм 1980 года и получил название Дворец Культуры и Спорта имени В.И.Ленина. Монументальный стиль и внушительные размеры Горхолла стали идеальным местом для интригующей начальной сцены фильма.
Расположение в центре города и на берегу моря, близость к порту, 4200-местный зрительный зал, каток и кафетерии сделали это место важным для местных жителей как в плане культуры, так и в плане городского пространства. “Горхолл погружается в зимнюю спячку”, — так сказали на последнем мероприятии в декабре 2009 года. В данный момент проходят переговоры о внешней реновации и дальнейшем использовании комплекса.
Главный совет: хотя в настоящее время Горхолл закрыт для публики и ждет реставрации, здание является интересной архитектурной достопримечательностью Таллинна. Вы также можете прогуляться подняться по лестнице на самый верх, чтобы полюбоваться красивым морским закатом или полюбоваться видом на средневековый Старый город.
Таллиннский порт и великолепная панорама Старого города
Вид на гавань и силуэт Таллинна со средневековыми башнями и современными небоскребами на заднем плане — знаковая визитная карточка не только нашей столицы, но и всей страны. Кроме того, если присмотреться, можно увидеть паромы двух основных компаний, которые курсируют между Таллинном и Хельсинки.
Главный совет: самый красивый вид на город открывается с недавно открытого променада-улицы Reidi tee или набережной Пирита, которая начинается в центре города и тянется до песчаных пляжей Пирита. Можно также отправиться на морскую прогулку на закате или на денек в Хельсинки.
Мемориальный комплекс Маарьямяэ
Во время прогулки по променаду Пирита есть на что посмотреть. Здесь трудно не заметить архитектурный ансамбль 1970-х годов, мемориальный комплекс Маарьямяги, состоящий из “Площади примирения”, во главе которого стоит обелиск в память о Ледовом походе. На фоне бетонной дорожки и скульптуры “Гибнущие чайки” снималась одна из самых загадочных сцен “Довода”.
Для справки: Маарьямяэ представляет особый интерес для любителей истории и поклонников фильма. Неподалеку от архитектурного ансамбля советских времен находятся современный мемориал жертвам коммунизма, Эстонский исторический музей и Музей кино, который посетил Кристофер Нолан во время съемок фильма.
Художественный музей KUMU: “Свободный порт Осло”
Спроектированный финским архитектором Пеккой Вапаавуори, непоколебимый и величественный Kumu стал главным зданием Художественного музея Эстонии, где расположены государственная художественная галерея и музей современного искусства. В фильме “Довод” музей KUMU предстал в образе вымышленного свободного порта Осло, и мы видим, как Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон прогуливаются по атриуму и подземному хранилищу музея.
Улица Лаагна теэ
Как известно, прошлым летом во время работы над “Доводом” часть Лаагна теэ перекрыли. На главной магистрали Ласнамяэ снимали масштабную автомобильную погоню с искривлением времени, причем в съемках принимали участие многие местные каскадеры.
Главный совет: Самый лучший вид на Лаагна теэ открывается с одного из мостов над ней, например, моста Паэ, Линдакиви или Саарепийга. Если у вас мало времени, то воспользуйтесь вторым выходом из музея KUMU (он же выход из свободного порта Осло) на улицу Valge, всего в пяти минутах ходьбы от первого моста над улицей Лаагна теэ — моста Палласти. Хотя этот мост и не был в центре известной погони в “Доводе”, с него открывается изумительный вид на Ласнамяэ и непосредственно на саму автомагистраль.
Liivalaia, 24: “Здание Wermuth-Bygningen”
Офисное здание 1970-х годов, где раньше находился суд, сейчас пустует и закрыто для посещений, однако вы можете осмотреть его снаружи и увидеть место, где висела вывеска Wermuth-Bygningen.
Пярнуское шоссе (Pärnu maantee)
Вы сможете узнать витрины магазинов, начинающихся на углу Пярнуского шоссе и улицы Roosikrantsi? Сядьте в один из таллиннских бело-оранжевых трамваев в сторону центра на остановке с подходящим названием Kosmos и последуйте по маршруту движения Нейла и Главного героя в фильме. Возможно, вам повезет, и вы увидите знакомую по фильму полицейскую или пожарную машину.
Железнодорожные пути около творческого городка Теллискиви
Мы пока не знаем точного места, где снимался этот эпизод. Однако нам известно, что в сложном для Главного героя эпизоде на рельсах на заднем плане были видны шпили Старого города и уголок творческого городка Теллискиви — комплекса модных баров, ресторанов, художественных площадок и магазинов, расположившихся в помещениях завода советских времен.
Порт Пальяссааре
Похоже, что не которые из сцен в порту снимались в порту Пальяссааре, который находится на полуострове с одноименным названием недалеко от центра города (примерно 30 минут на автобусе № 73 от центра города или 20 минут на трамвае от остановки Telliskivi).
Для справки: даже если промышленный порт — не самое живописное место, с полуострова открывается захватывающий (и недооцененный любителями соцсетей) вид на Таллиннский залив, не говоря уже о песчаном пляже и заповедной зоне, известной своей прибрежной растительностью.
Отель Hilton Tallinn Park
Один из многочисленных серьезных разговоров между Главным героем и Нейлом в фильме проходит на успокаивающем фоне чудесного вида и крутого интерьера апартаментов на верхних этажах отеля Hilton в Таллинне. Ходят слухи, что в этом отеле на время работы в Эстонии останавливались и члены съемочной группы.
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