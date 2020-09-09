По местам съемок "Довода": ТОП мест в Таллинне, где можно почувствовать себя героем фильма Кристофера Нолана

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Горхолл: “Киевский оперный театр”

Foto: Andres Putting



Находящийся в списке памятников старины Таллиннский Горхолл был построен к Московским Летним Олимпийским играм 1980 года и получил название Дворец Культуры и Спорта имени В.И.Ленина. Монументальный стиль и внушительные размеры Горхолла стали идеальным местом для интригующей начальной сцены фильма.

Расположение в центре города и на берегу моря, близость к порту, 4200-местный зрительный зал, каток и кафетерии сделали это место важным для местных жителей как в плане культуры, так и в плане городского пространства. “Горхолл погружается в зимнюю спячку”, — так сказали на последнем мероприятии в декабре 2009 года. В данный момент проходят переговоры о внешней реновации и дальнейшем использовании комплекса.

Главный совет: хотя в настоящее время Горхолл закрыт для публики и ждет реставрации, здание является интересной архитектурной достопримечательностью Таллинна. Вы также можете прогуляться подняться по лестнице на самый верх, чтобы полюбоваться красивым морским закатом или полюбоваться видом на средневековый Старый город.