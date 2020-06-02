По мнению пассажиров аэропорт Хельсинки стал лучшим аэропортом в Северной Европе

Генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед говорит, что из года в год аэропорт Хельсинки продолжает оставаться в числе лучших аэропортов мира. Также аэропорт Хельсинки также занял второе место в категории “Лучший аэропорт (20-30 миллионов пассажиров в год)”.

“Мы очень рады премии Skytrax так, как она является подтверждением успеха аэропорта Хельсинки на международном уровне. Премия дает нам прочную основу для будущего развития, когда воздушное движение восстановится после кризиса с коронавирусом, — говорит Улла Леттиев, директор аэропорта Хельсинки. — В целом, в аэропорту Хельсинки работает около 1500 предприятий, которые дают работу более 20 000 сотрудникам. Все они участвуют в цепочке бесперебойного сервиса, который так ценят клиенты. Комфортный сервис — одно из преимуществ аэропорта Хельсинки, которое помогает ему выделяться среди других аэропортов мира”.