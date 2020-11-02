Победители World Travel Awards 2020: кто получил туристический Оскар?
В номинации "Лучшее туристическое направление Европы" четвертый год подряд выигрывает Португалия.
В номинации "Лучшее туристическое направление Европы" четвертый год подряд выигрывает Португалия.
Премия World Travel Awards была основана в 1993 году. Награды присуждаются ежегодно международным жюри, состоящим из экспертов в сфере гостеприимства и специалистов, главным образом из Всемирного совета путешествий и туризма. Награды присуждаются как на общем мировом уровне, так и на восьми международных региональных уровнях в широком спектре категорий, включая туристические отели, туристические достопримечательности и авиакомпании. Премию часто называют “Оскаром туристической индустрии”
В этом году победителями в разных категориях стали:
Лучшее туристическое направление Европы — Португалия
Лучшее развивающиеся туристическое направление Европы — Батуми, Грузия
Лучшие экскурсионное направление — Азербайджан
Лучшее направление для поездок на выходные — Порту, Португалия
Ведущее пляжное направление — Алгарви, Португалия
Лучшее место для круизов — Лиссабон, Португалия
Лучшее направление для встреч и конференций — Мадрид, Испания
Ведущее направление приключенческого туризма — Азорские острова
Лучшее островное направление Европы — Мадейра
Лучший отель Европы — Çırağan Palace Kempinski в Стамбуле, Турция
Лучший пляжный курорт — Elounda Beach Hotel & Villas на острове Крит, Греция
Лучший курорт Европы — Forte Village Resort на Сардинии, Италия.
Лучший развлекательный отель Европы — Rixos Sungate в Турции
Лучший аэропорт — Цюрих, Швейцария
Ведущая авиакомпания Европы — Lufthansa
Лучший эконом-класс авиакомпаний — Turkish Airlines
Лучший первый класс авиакомпаний — SWISS First
Лучший бизнес-класс авиакомпаний — Аэрофлот
Ведущая бюджетная авиакомпания — Norwegian
Ведущая авиакомпания по полетам в Африку — Tap Portugal
Лучшая гостиница в аэропорту — Hilton London Heathrow Airport, Великобритания
Лучший туроператор Европы — TUI Group
C полным списком победителей можно познакомиться ЗДЕСЬ.
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