Победители World Travel Awards 2020: кто получил туристический Оскар?

Премия World Travel Awards была основана в 1993 году. Награды присуждаются ежегодно международным жюри, состоящим из экспертов в сфере гостеприимства и специалистов, главным образом из Всемирного совета путешествий и туризма. Награды присуждаются как на общем мировом уровне, так и на восьми международных региональных уровнях в широком спектре категорий, включая туристические отели, туристические достопримечательности и авиакомпании. Премию часто называют “Оскаром туристической индустрии”

В этом году победителями в разных категориях стали:

Лучшее туристическое направление Европы — Португалия

Лучшее развивающиеся туристическое направление Европы — Батуми, Грузия

Лучшие экскурсионное направление — Азербайджан

Лучшее направление для поездок на выходные — Порту, Португалия

Ведущее пляжное направление — Алгарви, Португалия