02.11.2020, 14:00

Победители World Travel Awards 2020: кто получил туристический Оскар?


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Победители World Travel Awards 2020: кто получил туристический Оскар?
Scanpix, Steve Parsons

В номинации "Лучшее туристическое направление Европы" четвертый год подряд выигрывает Португалия.

Премия World Travel Awards была основана в 1993 году. Награды присуждаются ежегодно международным жюри, состоящим из экспертов в сфере гостеприимства и специалистов, главным образом из Всемирного совета путешествий и туризма. Награды присуждаются как на общем мировом уровне, так и на восьми международных региональных уровнях в широком спектре категорий, включая туристические отели, туристические достопримечательности и авиакомпании. Премию часто называют “Оскаром туристической индустрии”

В этом году победителями в разных категориях стали:

Лучшее туристическое направление Европы — Португалия

Лучшее развивающиеся туристическое направление Европы — Батуми, Грузия

Лучшие экскурсионное направление — Азербайджан

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Лучшее направление для поездок на выходные — Порту, Португалия

Ведущее пляжное направление — Алгарви, Португалия

Лучшее место для круизов — Лиссабон, Португалия

Лучшее направление для встреч и конференций — Мадрид, Испания

Ведущее направление приключенческого туризма — Азорские острова

Лучшее островное направление Европы — Мадейра

Лучший отель Европы — Çırağan Palace Kempinski в Стамбуле, Турция

Лучший пляжный курорт — Elounda Beach Hotel & Villas на острове Крит, Греция

Лучший курорт Европы — Forte Village Resort на Сардинии, Италия.

Лучший развлекательный отель Европы — Rixos Sungate в Турции

Лучший аэропорт — Цюрих, Швейцария

Ведущая авиакомпания Европы — Lufthansa

Лучший эконом-класс авиакомпаний — Turkish Airlines

Лучший первый класс авиакомпаний — SWISS First

Лучший бизнес-класс авиакомпаний — Аэрофлот

Ведущая бюджетная авиакомпания — Norwegian

Ведущая авиакомпания по полетам в Африку — Tap Portugal

Лучшая гостиница в аэропорту — Hilton London Heathrow Airport, Великобритания

Лучший туроператор Европы — TUI Group

C полным списком победителей можно познакомиться ЗДЕСЬ.

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