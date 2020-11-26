Почему русский медведь устроился на зимнюю спячку в Эстонском национальном музее?

Гостей Эстонского национального музея (ЭНМ) встречают спящий в снегу медведь и ожидающая три их желания золотая рыбка. Эти впечатляющие произведения искусства, прибывшие прямо из Москвы, являются хорошим введением в организованную ЭНМ сказочную выставку “Жили-были…” (эст. Elas kord…).
Произведение “Михал Михалыч спит” (эст. Mihhail Mihhailovitš magab), созданное известным русским художником-оформителем Марией Трегубовой, имеет крупные размеры — два метра в высоту и пять метров в длину. Спящий медведь не оставляет равнодушным ни одного гостя: всего за пару дней он стал главным героем фотографий гостей. О том, как директор ЭНМ Алар Карис побывал в Третьяковской галерее и как начался путь медведя и золотой рыбки в Эстонию, можно узнать из статьи "Почему медведь из России пришел спать в ЭНМ?” (эст. Miks tuli karu Venemaalt ERMi magama?) в блоге ЭНМ.
На постоянно действующей выставке “Отголосок Урала” (эст. Uurali kaja) ЭНМ зритель через интерактивную сцену “Медвежья свадьба” (эст. Karupulm) чувствует эмоции и сердцебиение медведя и узнает, что родственные народы считали медведей своими близкими родственниками. Медведю придает почтенности и тот факт, что наши предки для пропитания должны были убивать медведей и по убитому медведю устраивали поминки, длившиеся несколько дней. И сегодня можно слышать песни и видеть представления, в которых медведя примиряют с людьми и помогают его душе покинуть тело. Если этого не произойдет, медвежий род может прерваться, и тогда все устройство жизни окажется под угрозой.
Золотая рыбка, которая будет привлекать внимание зрителей в ЭНМ до следующей осени, перед возвращением в воду (то есть возвратом в Россию), как известно, исполняет три желания. А каковы самые большие желания современного человека? Около золотой рыбки стоит золотой сундук, куда можно класть записки со своими желаниями. По завершении выставки музей непременно составит обзоры желаний своих гостей. Поэтому рекомендуем хорошо подумать, ведь, как-никак, мысли обладают силой, поэтому три самых заветных желания могут сбыться.
На организованной ЭНМ сказочной выставке “Жили-были…” зрители снова встречаются с медведем. В сказках о животных медведь является важным героем наряду с лисой и волком. Хотя в сказках большой и сильный медведь — господин леса, людям все же легко удается обводить его вокруг пальца. А в эстонских сказках медведи на удивление музыкальны. Доказательством этого может послужить история родом из местечка Тори, которая хранится в собраниях Эстонского литературного музея:
“Медведь создавал музыку. Мужчины были в лесу и услышали странный звук “кыуу, кыуу!”. Вот такой звук — не песню, а звук.
Они пошли на этот звук и увидели большое дерево, пораженное молнией. Повсюду были обломки: молния разнесла дерево на части. Куски дерева были повреждены снизу, а концы сверху были целы. И там была старая медведица. Она тащила эти потрепанные куски дерева и издавала звуки “кыммь — кыуу, кыммь — кыуу!”. Потом она так же ревела. А детеныши были вокруг: медвежата танцевали под эти звуки. Медведица все тащила и тащила.
Потом мужчины поняли, что медведице очень хотелось музыки, поэтому она сама создавала музыку в лесу. Медведи хотят музыки”.
Сфотографироваться со спящим медведем и сообщить золотой рыбке свои желания можно в часы работы музея со среды по воскресенье с 10 до 18 часов.
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