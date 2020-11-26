Почему русский медведь устроился на зимнюю спячку в Эстонском национальном музее?

Произведение “Михал Михалыч спит” (эст. Mihhail Mihhailovitš magab), созданное известным русским художником-оформителем Марией Трегубовой, имеет крупные размеры — два метра в высоту и пять метров в длину. Спящий медведь не оставляет равнодушным ни одного гостя: всего за пару дней он стал главным героем фотографий гостей. О том, как директор ЭНМ Алар Карис побывал в Третьяковской галерее и как начался путь медведя и золотой рыбки в Эстонию, можно узнать из статьи "Почему медведь из России пришел спать в ЭНМ?” (эст. Miks tuli karu Venemaalt ERMi magama?) в блоге ЭНМ.

На постоянно действующей выставке “Отголосок Урала” (эст. Uurali kaja) ЭНМ зритель через интерактивную сцену “Медвежья свадьба” (эст. Karupulm) чувствует эмоции и сердцебиение медведя и узнает, что родственные народы считали медведей своими близкими родственниками. Медведю придает почтенности и тот факт, что наши предки для пропитания должны были убивать медведей и по убитому медведю устраивали поминки, длившиеся несколько дней. И сегодня можно слышать песни и видеть представления, в которых медведя примиряют с людьми и помогают его душе покинуть тело. Если этого не произойдет, медвежий род может прерваться, и тогда все устройство жизни окажется под угрозой.