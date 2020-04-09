09.04.2020, 11:00

Почему “спасительный” самолет из Бангкока приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга с пустыми креслами

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Почему “спасительный” самолет из Бангкока приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга с пустыми креслами
Scanpix, Peter Kovalev/TASS

7 апреля в аэропорту Пулково приземлился рейс SU271 авиакомпании “Аэрофлот” с российскими туристами на борту. В аэропорт Бангкока россияне, которые не смогли вернуться домой из-за отмены рейсов и закрытия авиасообщения, съехались 7-го апреля к семи утра по местному времени. Приглашение на борт они получили через портал госуслуг — одним пришли сообщения, другим позвонили операторы. Однако уже в аэропорту выяснилось, что на борт возьмут не всех, пишет Fontanka.

Аэробус А330 из Таиланда приземлился в Пулково около 18 часов вечера. Список пассажиров, которые попадут на этот рейс, формировался на основе анкет, которые застрявшие на курорте туристы заполняли на портале госуслуг. Звонили только тем, кто указал в анкете, что билет в Россию у него есть, но воспользоваться им не удалось из-за отмены рейса. Накануне вылета, 6 апреля, операторы по телефону даже сообщали людям их номера в очереди на посадку.

Туристы съехались в аэропорт Бангкока к семи часам утра. На месте выяснилось, что все не так-то просто: без оплаты билетов на борт возьмут только тех, у кого есть на руках билеты, купленные у именно у “Аэрофлота” и перебронированные именно на 7 апреля. Пассажирам с билетами на отмененные рейсы других авиакомпаний предложили купить билеты на рейс SU271 прямо в аэропорту.

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Петербурженка Анастасия Калганова с мужем Алексеем Левиным и двумя сыновьями двенадцати и двух лет получила от портала госуслуг сообщение следующего содержания: “Согласно заявке на портале госуслуг Вы и члены семьи включены в список на рейс SU271 Бангкок — С.-Петербург 7 апреля в 10:00 (местное время) из аэропорта Бангкока Суварнабхуми. Регистрация на рейс с 7:00. Если не было обратного билета — вылет платный. Справки на стойке “Аэрофлота”.

Обратные билеты у Анастасии и членов ее семьи были — на 1 апреля, авиакомпании Qatar Airways. “В итоге посадили на борт только пассажиров, у которых были билеты именно на 7 апреля, — рассказал ранним утром из аэропорта в Бангкоке Алексей Левин “Фонтанке”. — Это произвол. Оператор по телефону говорила нам, что неважно, какие у нас были авиалинии, главное, что билеты вы не использовали и эти билеты есть у вас на руках. Но на борт нас не берут. Не жалеют никого, здесь женщины с детьми плачут. Представитель МИДа и представитель “Аэрофлота” нам говорят, что ничего не могут поделать. А люди сорвались из разных провинций, из пригородов на такси, выселившись из гостиниц. Оператор госуслуг, когда позвонила нам, сообщила, что наш номер в списке на рейс SU271 — 49. И что если мы не явимся на регистрацию на рейс, то в дальнейшей помощи нам будет отказано”.

Семья Анастасии в итоге осталась в Таиланде — когда им назвали стоимость билета в 14 тысяч бат (около 400 евро) за человека, у них не нашлось требуемой суммы.

Спустя три часа туристы, которым посчастливилось оказаться на борту, сообщили “Фонтанке”, что долгожданный самолет отправляется в Петербург из Бангкока с пустующими креслами.

Любовь Моренко с двумя детьми 15 и 13 лет и матерью заплатила за возвращение домой 133 тысячи рублей (около 1640 евро), хотя уже оплатила перелет другой авиакомпанией за 60 тысяч (740 евро). Она, как и Анастасия Калганова, была пассажиркой отмененного 1 апреля рейса QR831 авиакомпании Qatar Airways. “Наш рейс 1 апреля отменили из-за закрытия воздушных ворот РФ для иностранных авиакомпаний, — рассказала Любовь Моренко “Фонтанке”. — Шестого апреля мне позвонили из авиакомпании “Аэрофлот” и предложили купить билеты на чартерный рейс. Что я и сделала. А через несколько часов мне перезвонил диспетчер с портала госуслуг и спросила о моей готовности вылететь 7 апреля. Она сказала, что всех пассажиров, которые имеют обратные билеты, будут вывозить бесплатно, вне зависимости от того, какой авиалинией они должны были лететь. В моем случае — рейсом SU271 в Петербург”. Однако, когда утром Любовь Моренко подошла к стойке регистрации, она не нашла себя в списке 112 человек, которые купили билеты авиакомпании “Аэрофлот” на рейсы с 31 марта и по 07 апреля.

“После этого начался “аукцион”: готовы ли жители Петербурга и Ленинградской области купить билет на рейс за 14700 бат? — рассказывает пассажирка. — Мы спрашивали, а как же эвакуационный вывоз? Но нам предлагали лететь только за деньги. И многие, измученные скитаниями, с готовностью оплачивали билеты повторно. Я тоже повторно оплатила билеты домой. Порядка 58 петербуржцев надеялись, что обещанный вывоз в рамках помощи гражданам РФ состоится, но им объяснили, что произошла “несогласованность в действиях служб” и что они не летят”. Любовь Моренко подчеркнула, что рейс SU271 вылетел в Петербург с пустующими креслами. “По моим подсчетам, на борту находилось от 170 до 200 человек”, — говорит Моренко.

Scanpix, Peter Kovalev/TASS

По официальным данным оперативного штаба при правительстве РФ по организации вывоза российских туристов из-за рубежа, на рейсе SU271 должно было прибыть в Петербург 296 человек https://стопкоронавирус.рф/#. В оперативном штабе не смогли прокомментировать ситуацию по телефону. “Фонтанка” направила вопросы в пресс-службу оперативного штаба о том, по каким принципам формировались списки пассажиров на рейс SU271 и почему оказались платными вывозные рейсы для людей, которые уже купили обратные билеты, но не смогли вернуться домой не по своей вине.

В пресс-службе компании “Аэрофлот” вопросы “Фонтанки” о формировании списков пассажиров переадресовали в оперативный штаб и в российское консульство в Бангкоке, а вопрос о принципах ценообразования на билеты на вывозные рейсы попросили направить по электронной почте.

Что же касается консульства, то, как пояснил “Фонтанке” источник в МИД РФ, все решения по организации вывоза российских туристов сегодня принимает оперативный штаб при правительстве РФ. “Эти рейсы остаются коммерческими, потому что эвакуацию никто не объявлял. Ценообразование — это вопрос авиаперевозчика. Бесплатно вывозили организованных туристов, которые покупали путевки”, — подчеркнул источник.

Пустые кресла в самолете “Аэрофлота”, прибывшем в Петербург, могут быть связаны и с ограничениями, которые ранее были наложены на авиаперевозчиков: с 31 марта квота на въезд пассажиров из-за рубежа составляет не более 500 человек в день в Москву и не более 200 человек — в регионы. На жестких ограничениях настаивали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова из-за опасений, что иначе не удастся проконтролировать, что все въезжающие из эпидемиологически опасных стран пройдут карантин.

28 марта правительство РФ выделило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта для возмещения затрат, связанных с вывозом российских туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная с точки зрения распространения нового коронавируса ситуация. Контролирует расходование этих средств Росавиация, однако до сих пор не было опубликовано никакой официальной информации о механизме их распределения. Комментарий ведомства “Фонтанке” оперативно получить не удалось.

Оставшиеся в аэропорту Бангкока петербуржцы решили составить собственный список тех, кто прибыл в аэропорт, но не смог улететь, и заверить его у представителя МИД — чтобы в дальнейшем их не обвинили в том, что их вывоз был организован, а они его проигнорировали. Также им предстоит заново решать вопросы с ночлегом — гостиницы в Таиланде при заселении начали требовать справку об отсутствии коронавирусной инфекции, получение которой требует не только времени и настойчивости, но и визита в местный госпиталь. Информации о том, когда будет организован следующий рейс в Петербург из Бангкока, пока нет.

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