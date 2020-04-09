Почему “спасительный” самолет из Бангкока приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга с пустыми креслами

Семья Анастасии в итоге осталась в Таиланде — когда им назвали стоимость билета в 14 тысяч бат (около 400 евро) за человека, у них не нашлось требуемой суммы.
Спустя три часа туристы, которым посчастливилось оказаться на борту, сообщили “Фонтанке”, что долгожданный самолет отправляется в Петербург из Бангкока с пустующими креслами.
Любовь Моренко с двумя детьми 15 и 13 лет и матерью заплатила за возвращение домой 133 тысячи рублей (около 1640 евро), хотя уже оплатила перелет другой авиакомпанией за 60 тысяч (740 евро). Она, как и Анастасия Калганова, была пассажиркой отмененного 1 апреля рейса QR831 авиакомпании Qatar Airways. “Наш рейс 1 апреля отменили из-за закрытия воздушных ворот РФ для иностранных авиакомпаний, — рассказала Любовь Моренко “Фонтанке”. — Шестого апреля мне позвонили из авиакомпании “Аэрофлот” и предложили купить билеты на чартерный рейс. Что я и сделала. А через несколько часов мне перезвонил диспетчер с портала госуслуг и спросила о моей готовности вылететь 7 апреля. Она сказала, что всех пассажиров, которые имеют обратные билеты, будут вывозить бесплатно, вне зависимости от того, какой авиалинией они должны были лететь. В моем случае — рейсом SU271 в Петербург”. Однако, когда утром Любовь Моренко подошла к стойке регистрации, она не нашла себя в списке 112 человек, которые купили билеты авиакомпании “Аэрофлот” на рейсы с 31 марта и по 07 апреля.
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