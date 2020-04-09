Почему “спасительный” самолет из Бангкока приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга с пустыми креслами

Петербурженка Анастасия Калганова с мужем Алексеем Левиным и двумя сыновьями двенадцати и двух лет получила от портала госуслуг сообщение следующего содержания: “Согласно заявке на портале госуслуг Вы и члены семьи включены в список на рейс SU271 Бангкок — С.-Петербург 7 апреля в 10:00 (местное время) из аэропорта Бангкока Суварнабхуми. Регистрация на рейс с 7:00. Если не было обратного билета — вылет платный. Справки на стойке “Аэрофлота”.

Обратные билеты у Анастасии и членов ее семьи были — на 1 апреля, авиакомпании Qatar Airways. “В итоге посадили на борт только пассажиров, у которых были билеты именно на 7 апреля, — рассказал ранним утром из аэропорта в Бангкоке Алексей Левин “Фонтанке”. — Это произвол. Оператор по телефону говорила нам, что неважно, какие у нас были авиалинии, главное, что билеты вы не использовали и эти билеты есть у вас на руках. Но на борт нас не берут. Не жалеют никого, здесь женщины с детьми плачут. Представитель МИДа и представитель “Аэрофлота” нам говорят, что ничего не могут поделать. А люди сорвались из разных провинций, из пригородов на такси, выселившись из гостиниц. Оператор госуслуг, когда позвонила нам, сообщила, что наш номер в списке на рейс SU271 — 49. И что если мы не явимся на регистрацию на рейс, то в дальнейшей помощи нам будет отказано”.