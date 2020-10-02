Почему так важно спасти Nordica и предоставить ей 30 млн евро государственной помощи, несмотря на отсутствие рейсов из Таллинна

Процесс предоставления государственной помощи концерну Nordica растянулся уже на полгода. Еще весной правительство Эстонии приняло политическое решение покрыть все убытки компании, но реальной помощи по сей день нет. Стоит отметить, что до кризиса национальная авиакомпания не нуждалась в дополнительных денежных вливаниях. Чрезвычайная финансовая помощь была также одобрена Европейской комиссией, то есть теперь дело за Тоомпеа. Этот вопрос вызвал массу пересудов и спекуляций на эту тему. Я понимаю, что налогоплательщика интересует вопрос, а что мы фактически спасаем за такие деньги, если у Nordica нет рейсов из Таллинна?

В 2018 году стало заметно, что конкуренция в нашем аэропорту усиливается. Пришли новые перевозчики, появились новые маршруты, стоимость билетов стала снижаться. Авиакомпания наших южных соседей начала дублировать несколько маршрутов Nordica, выполняя свои рейсы практически в такое же время и с такой же регулярностью. Цель была одна — вывести эстонскую авиакомпанию с рынка. К концу того же года стало ясно, что соперничать с конкурентами нет смысла. Однако свою первоначальную задачу Nordica выполнила.