Почему так важно спасти Nordica и предоставить ей 30 млн евро государственной помощи, несмотря на отсутствие рейсов из Таллинна

Так что же мы спасаем за 30 миллионов евро? Во-первых, мы сохраним самостоятельность и свободу от иностранных авиакомпаний. Потому что они приходят и уходят, а у нас должны быть все возможности, чтобы самим решать вопросы и отстаивать свои интересы, если есть желание и необходимость сделать это.
Во-вторых, мы спасаем очень успешную и очень перспективную экспортную компанию, которая за четыре года превратилась в одну из крупнейших европейских авиакомпаний. В 2019 году EAS выбрал Xfly среди десятка лучших эстонских экспортных компаний. У нас есть основания этим гордиться. Как здесь, так и на европейском авиационном рынке существует большая неопределенность, и поэтому для Эстонии разумно сохранить те ценности, в которые налогоплательщик делал инвестиции.
В-третьих, авиация — это не только пассажирские перевозки. Это также транспортировка товаров, что также стратегически очень важно для нас, особенно в изменившемся мире. Xfly предлагает нам прочную основу для наращивания мощностей, необходимых для авиаперевозки грузов, например, в азиатском направлении. Для Эстонии это потрясающая возможность стать транзитной страной для грузовых авиаперевозок!
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Сингапурские ученые нашли новый способ победить рак без лекарств
Это повышает риск заразиться COVID-19. Ученые не стали молчать
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу