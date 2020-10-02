Почему так важно спасти Nordica и предоставить ей 30 млн евро государственной помощи, несмотря на отсутствие рейсов из Таллинна

Так что же мы спасаем за 30 миллионов евро? Во-первых, мы сохраним самостоятельность и свободу от иностранных авиакомпаний. Потому что они приходят и уходят, а у нас должны быть все возможности, чтобы самим решать вопросы и отстаивать свои интересы, если есть желание и необходимость сделать это.
Во-вторых, мы спасаем очень успешную и очень перспективную экспортную компанию, которая за четыре года превратилась в одну из крупнейших европейских авиакомпаний. В 2019 году EAS выбрал Xfly среди десятка лучших эстонских экспортных компаний. У нас есть основания этим гордиться. Как здесь, так и на европейском авиационном рынке существует большая неопределенность, и поэтому для Эстонии разумно сохранить те ценности, в которые налогоплательщик делал инвестиции.
В-третьих, авиация — это не только пассажирские перевозки. Это также транспортировка товаров, что также стратегически очень важно для нас, особенно в изменившемся мире. Xfly предлагает нам прочную основу для наращивания мощностей, необходимых для авиаперевозки грузов, например, в азиатском направлении. Для Эстонии это потрясающая возможность стать транзитной страной для грузовых авиаперевозок!
Даже не забрали: прах Легкоступовой оказался на помойке
Навид Афкари пережил страшную экзекуцию, а потом был казнен
Откуда взялась фраза «Судью на мыло!» Мы спросили ученых
5 машин, чьи кузова практически не ржавеют