"Почему трудовые мигранты не соблюдают карантин, а я должна?" Чудесное возвращение: как эстонская туристка уехала в Грузию и с трудом вернулась домой

“Мы просто ждали удобного случая, когда цены снизятся. И вот в начале мая нашли хорошее предложение от авиакомпании Belavia с вылетами 4, 11 и 18 мая. На первые две даты стоимость билета с багажом была по 320 евро, а на 18 мая — 183 евро. Выбор был очевиден”, — рассказывает Алена.

И вот наступил день вылета домой.

“Сидим мы в аэропорту Тбилиси, ждем рейса на Минск. Открываю новости и вижу, что с 18 мая в Эстонии запрещают рейсы в ряд стран, среди которых значится и Беларусь. А летим-то мы уже 18-го! “Опять приключения?” — с ужасом подумала я. Однако, к счастью, авиасообщение все же разрешили до 23 мая. А ведь могли вот так в один день все закрыть! Как это делается, мы знаем уже на личном опыте”, — вспоминает Алена.

“Наш спецрейс был организован прежде всего для того, чтобы вернуть домой граждан Грузии и Республики Беларусь. А мы просто присоединились. Но меня волнует один вопрос. Может быть, я что-то не понимаю или нам информацию дают одну, а в жизни все по-другому? Грузия организовала много рейсов, в результате чего на Родину вернулось почти 11 000 граждан. Много сил потратили. Всех приезжих, застрявших в Грузии, селили на карантин в лучшие отели Батуми и Тбилиси. Устраивали под окнами концерты, чтобы те не скучали. Получается, что границы закрыли и своих уже в вирусные страны не пускают. Так? Но в нашем рейсе до Минска белорусов было по пальцам посчитать. Самолет был забит под завязку, почти ни одного свободного места не было. Но улетали граждане Грузии! Причем одни летели в Милан, вторые — в Париж, третьи — в Амстердам, а оставшаяся большая часть — грузинские мужчины 40-60 лет, которые практически не говорили по-русски, не то что по-белорусски. И ехали они все “в гости”. Какие гости? Бред какой-то.. Куда они летели?!“ — возмущается Алена.