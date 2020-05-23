23.05.2020, 20:56

"Почему трудовые мигранты не соблюдают карантин, а я должна?" Чудесное возвращение: как эстонская туристка уехала в Грузию и с трудом вернулась домой


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"Почему трудовые мигранты не соблюдают карантин, а я должна?" Чудесное возвращение: как эстонская туристка уехала в Грузию и с трудом вернулась домой
Scanpix, Panthermedia By-line:Viktor Cap

Представьте, что вы отправляетесь в долгожданное путешествие. Прилетаете в страну своей мечты, только начинаете познавать все красоты и достопримечательности, как вам объявляют: "Коронавирус. Границы закрываются. Ваш обратный рейс отменяется. Карантин. Никуда ходить нельзя. Авиасообщения нет". Что вы будете делать?

В начале 2020 года никто и представить не мог, что нас ждет через пару месяцев. Люди спокойно планировали поездки, покупали путевки и отправлялись на долгожданный отдых. А потом в один миг закрылись границы и перестали летать самолеты. В интернете одна за другой стали появляться истории о тысячах попавших в ловушку туристах, которым пришлось платить огромные деньги за новые авиабилеты и, тратя нервы, с большими сложностями оперативно добираться до дома. Но иногда бывали и исключения….

“Ну вот наши приключения и закончились!“ — написала Алена (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим.ред.). Еще в начале марта она вместе с друзьями отправилась в долгожданное путешествие в Грузию. Поездка планировалась давно, ни о каких ограничениях из-за коронавируса и речи тогда не шло, поэтому дружная компания из Эстонии со спокойным сердцем улетела изучать достопримечательности Тбилиси и Батуми, наслаждаться знаменитой кухней и встречать чарующие закаты на побережье Черного моря. Так все и было. Но только несколько дней. А потом случился коронавирус. Как и в других странах, Грузия ввела чрезвычайное положение. И перед Аленой и ее друзьями встал выбор: искать спецрейсы, покупать по заоблачным ценам новые авиабилеты или переждать карантин в Грузии. И она выбрала последнее. На дворе была середина марта…

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Домой Алена вернулась только 18 мая.

“Мы вернулись! Но только четыре человека из оставшихся пяти. А вот один лететь с нами не захотел и остался там до июля. Вернется, когда восстановится авиасообщение. Я его понимаю! Сейчас карантинные меры ослабли, города открыли. Все цветет. Тепло. Море прогрелось — вода как у нас летом. Фрукты уже пошли. Ботанический сад открыли — мне не хватило пару дней, чтобы туда попасть. Жизнь вернулась!” — начинает свой рассказ Алена.

По словам Алены, в результате чрезвычайной ситуации в Грузии в ловушке оказалось большое количество иностранных туристов. Некоторые страны организовывали специальные рейсы для вывоза своих граждан. МИД Эстонии договорился, чтобы этими спецрейсами могли воспользоваться и обладатели эстонских паспортов. Однако если для “своих” стоимость билета была фиксированной, то всем остальным приходилось выкладывать кругленькую сумму. Например, на организованных Грузией спецрейсах стоимость билета не должна была превышать 199,90 евро. Но действовал этот тариф только для граждан Грузии. Для всех остальных цена билета варьировалась от 320 до 800 евро. Билетов дешевле не предлагали. Поэтому многие туристы решили переждать карантин в Грузии. Так решила и Алена вместе со своими друзьями.

“Мы просто ждали удобного случая, когда цены снизятся. И вот в начале мая нашли хорошее предложение от авиакомпании Belavia с вылетами 4, 11 и 18 мая. На первые две даты стоимость билета с багажом была по 320 евро, а на 18 мая — 183 евро. Выбор был очевиден”, — рассказывает Алена.

И вот наступил день вылета домой.

“Сидим мы в аэропорту Тбилиси, ждем рейса на Минск. Открываю новости и вижу, что с 18 мая в Эстонии запрещают рейсы в ряд стран, среди которых значится и Беларусь. А летим-то мы уже 18-го! “Опять приключения?” — с ужасом подумала я. Однако, к счастью, авиасообщение все же разрешили до 23 мая. А ведь могли вот так в один день все закрыть! Как это делается, мы знаем уже на личном опыте”, — вспоминает Алена.

“Наш спецрейс был организован прежде всего для того, чтобы вернуть домой граждан Грузии и Республики Беларусь. А мы просто присоединились. Но меня волнует один вопрос. Может быть, я что-то не понимаю или нам информацию дают одну, а в жизни все по-другому? Грузия организовала много рейсов, в результате чего на Родину вернулось почти 11 000 граждан. Много сил потратили. Всех приезжих, застрявших в Грузии, селили на карантин в лучшие отели Батуми и Тбилиси. Устраивали под окнами концерты, чтобы те не скучали. Получается, что границы закрыли и своих уже в вирусные страны не пускают. Так? Но в нашем рейсе до Минска белорусов было по пальцам посчитать. Самолет был забит под завязку, почти ни одного свободного места не было. Но улетали граждане Грузии! Причем одни летели в Милан, вторые — в Париж, третьи — в Амстердам, а оставшаяся большая часть — грузинские мужчины 40-60 лет, которые практически не говорили по-русски, не то что по-белорусски. И ехали они все “в гости”. Какие гости? Бред какой-то.. Куда они летели?!“ — возмущается Алена.

По ее рассказу, в самолете на маршруте “Минск-Таллинн” тоже не было свободных мест. В аэропорту на досмотре всех пассажиров разделили на две части. В одной очереди стояли трудовые мигранты — их было большинство, а в другую направляли возвращающихся на Родину туристов.

“Но мне лично не понятно, почему те, кто прилетает на работу из Беларуси, которая не изолировалась на карантин, не должен соблюдать принудительный 2-недельный карантин? Им, дескать, работать надо. А мы должны быть на карантине — нам, получается, работать не надо? Мы прилетели из чистой Грузии, где все ходили в масках, перчатках, где закрыли города, не ездили машины, не работали магазины. Но нас считают потенциальными носителями вируса. А белорусы, значит, здоровые? Вообще ничего не понимаю”, — возмущается Алена.

По ее словам, к требованию соблюдать карантин она все же подойдет очень ответственно. “Хорошо, что хоть собаку можно выводить гулять”, — говорит она. “Наша жизнь как калейдоскоп: под каким углом мы смотрим на мир, ту картинку и получаем. И нечего тут, как говорится, на зеркало пенять”, — добавляет Алена.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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