20.01.2021, 10:02

Почти 30% путешественников из Петербурга готовы прививаться для поездок в Эстонию

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Почти 30% путешественников из Петербурга готовы прививаться для поездок в Эстонию
Foto: Andres Putting

Автобусный перевозчик Lux Express Group провел опрос среди петербургских любителей путешествий о готовности вакцинироваться для посещения зарубежных стран, в том числе и Эстонии.

29% участников опроса ответили, что они согласны на вакцинирование, если оно станет обязательным условием для выезда за границу.

Большинство из них (25% от всех участников опроса) хотят дождаться открытия границ, а затем уже вакцинироваться. 4% респондентов ответили, что уже сделали прививку и ждут возможности возобновления международных путешествий.

57% опрошенных пока не готовы вакцинироваться. Они надеются, что это не станет необходимым условием для посещения зарубежных государств. 14% участников опроса готовы отказаться от вакцины и путешествовать в те страны, где для въезда не надо предъявлять “ковидный паспорт”.

“В ходе опроса высказывались разные мнения о том, какими могут быть новые правила въезда в зарубежные страны из России. Все больше туристов понимают, что предлагаемые меры повысят безопасность путешествий. Но, с другой стороны, многие любители туризма по-прежнему не хотят введения дополнительных правил, которые к тому же увеличат стоимость поездок”, — говорит генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. “Со стороны экспертов рынка тоже нет однозначного мнения: есть как сторонники “иммунных” паспортов как обязательного условия выезда за границу, так и те, кто считает достаточным для путешествий отрицательный результат ПЦР-теста. В любом случае, открытие границ на первом этапе будет сопровождаться дополнительными правилами, но какими конкретно — пока говорить рано”, — добавил он.

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