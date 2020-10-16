Почти 60 иностранных туристов застряли в аэропорту Дубая из-за несоблюдения правил въезда
Туристы не выполнили необходимые требования перед отправлением в Дубай.
Туристы не выполнили необходимые требования перед отправлением в Дубай.
"В аэропорту Дубая в ночь на четверг застряли как минимум 57 индийских туристов. Им отказали во въезде по ряду причин – в частности, у некоторых не было броней отеля и подтверждения наличия 2000 дирхам (почти 465 евро)", — пишет издание Khaleej Times.
Как отмечает газета, у всех пассажиров перед посадкой на рейс в ОАЭ должны проверять наличие необходимых для въезда документов, но эти правила не соблюдаются строго – поэтому туристы и оказались в сложной ситуации.
"Путешественники провели в аэропорту ночь без еды и воды. Сейчас им оказывает помощь консульство Индии. У всех туристов есть при себе отрицательные тесты на COVID-19", — сообщает издание.
Для въезда в эмират иностранным туристам нужно соблюсти ряд формальностей – в том числе предъявить перед посадкой в самолет отрицательный тест на коронавирус и страховку на все время поездки. По прибытии иностранцы повторно сдают анализы на COVID-19, до появления их результатов нужно соблюдать самоизоляцию.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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