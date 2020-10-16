Почти 60 иностранных туристов застряли в аэропорту Дубая из-за несоблюдения правил въезда

"В аэропорту Дубая в ночь на четверг застряли как минимум 57 индийских туристов. Им отказали во въезде по ряду причин – в частности, у некоторых не было броней отеля и подтверждения наличия 2000 дирхам (почти 465 евро)", — пишет издание Khaleej Times.

Как отмечает газета, у всех пассажиров перед посадкой на рейс в ОАЭ должны проверять наличие необходимых для въезда документов, но эти правила не соблюдаются строго – поэтому туристы и оказались в сложной ситуации.

"Путешественники провели в аэропорту ночь без еды и воды. Сейчас им оказывает помощь консульство Индии. У всех туристов есть при себе отрицательные тесты на COVID-19", — сообщает издание.

Для въезда в эмират иностранным туристам нужно соблюсти ряд формальностей – в том числе предъявить перед посадкой в самолет отрицательный тест на коронавирус и страховку на все время поездки. По прибытии иностранцы повторно сдают анализы на COVID-19, до появления их результатов нужно соблюдать самоизоляцию.