Почти полмиллиарда китайцев отправились в путешествия во время "золотой недели"

По данным министерства культуры и туризма КНР, в период с 1 по 4 октября туристические поездки внутри страны совершили 425 млн китайцев, что составляет примерно 80% от прошлогоднего уровня.

Доходы от туризма за первые четыре дня выходных составили 312 млрд юаней (около $46 млрд), снизившись на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В этом году выходных в честь Дня образования КНР и праздника середины осени не семь, а восемь. Это первые длинные выходные с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Всплеск туристической активности резко контрастирует с остальным миром — глобальная индустрия туризма, как ожидается, потеряет не менее $1,2 трлн в 2020 году — и подчеркивает относительную силу экономического восстановления в Китае, пишет агентство Bloomberg.

Согласно сентябрьскому прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), китайский ВВП вырастет в текущем году на 1,8%. Таким образом, Китай может стать единственной страной G20, которая продемонстрирует рост ВВП.