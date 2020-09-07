Почти вся Европа в красной зоне: с сегодняшнего дня при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из 29 стран

Таким образом, начиная с 7 сентября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По сравнению с прошлой неделей число стран, в отношении которых применяются ограничения, увеличилось с 27 до 29. Из списка убрали Кипр, но распространили ограничения на Венгрию, Сан-Марино и Словакию.

Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Ватикана и Кипра.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. Ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады.