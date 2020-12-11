Подводный тоннель в виде медузы станет новой достопримечательностью Фарерских островов
Подводная кольцевая автомобильная развязка в виде медузы станет новой достопримечательностью Фарерских островов, открытие состоится уже в декабре.
Подводная кольцевая автомобильная развязка в виде медузы станет новой достопримечательностью Фарерских островов, открытие состоится уже в декабре.
Как отмечается, это будет первая в мире подводная кольцевая развязка для автомобилей, расположенная под Северным Атлантическим океаном. Тоннель свяжет два самых густонаселенных Фарерских острова — Стреймой и Эйстурой. Он значительно упростит доступ туристов к столице островов — городу Торсхавн, где недавно открылось два новых отеля.
“Это необычная дорога: 11-километровый тоннель под Атлантикой выглядит как гигантская медуза с голубой подсветкой и проекциями фигур, танцующих традиционный фарерский танец. Люди будут проезжать через тоннель ради впечатлений, это поможет привлечь иностранных туристов — особенно в тяжелой ситуации постпандемии”, — пишет издание The Guardian.
Тоннель планируется ввести в эксплуатацию 19 декабря.
Фарерские острова — архипелаг из 18 островов вулканического происхождения, расположенных в северной части Атлантического океана между Исландией и Норвегией. Принадлежат Дании. Горы, долины, зеленые луга, отвесные скалы и тысячи видов птиц, обитающих на архипелаге, привлекают сюда любителей пешего туризма и дикой природы.
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