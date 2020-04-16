Поездки из Эстонии за рубеж во время пандемии коронавируса: что нужно знать, если очень хочется в Хельсинки, Ригу или Санкт-Петербург

Могу ли я при необходимости поехать за границу на автобусе?

Настоятельно рекомендуем не ехать за границу. Если по какой-либо причине поездка за границу неизбежна - учитывайте, что при путешествии за границу на автобусе вы проведете многие часы в закрытом помещении с чужими людьми, что означает что будут созданы благоприятные условия для передачи инфекции воздушно-капельным путем. Когда вы вернетесь в Эстонию, начиная с 17 марта все приезжающие в Эстонию должны оставаться дома в течение 14 дней.

Рекомендуем срочно вернуться в Эстонию тем находящимся сейчас за границей людям, кто этого желают или кому это необходимо. Обстановка меняется очень быстро, позднее проезд в Эстонию может быть невозможен.

Если Вы убеждены, что можете остаться за границе на протяжении всего кризисного периода, следуйте указанием местных властей. Обязательно следите за сроком вашей визы и действенностью оснований для пребывания в стране.