Поездки из Эстонии за рубеж во время пандемии коронавируса: что нужно знать, если очень хочется в Хельсинки, Ригу или Санкт-Петербург

Могу ли я поехать из Эстонии в Россию после 18 марта и какие изменения произошли 30 марта?
Начиная с 18 марта 00:00 российские границы закрыты для граждан других стран или лиц без гражданства. Границу могут пересекать нижеперечисленные лица, у которых отсутствуют признаки заболевания:
• члены дипломатических и консульских представительств, проживающие в России, и члены их семей;
• водители международных автоперевозок;
• члены экипажа самолетов, морских и речных судов;
• персонал поездов, работающих на международных железнодорожных перевозках;
• члены официальных делегаций;
• лица, которым были выданы дипломатические, служебные или обычные визы в связи со смертью близкого родственника;
• лица, постоянно проживающие в Российской Федерации;
В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 30 марта:
• Россию могут покинуть граждане иностранных государств (в том числе граждане и жители Эстонии);
• граждане России, живущие в Эстонии на основании вида на жительства, могут прибыть в Россию, однако их возвращение в Эстонию возможно только после того, как Россия заново откроет границы;
• и граждане и жители России, постоянное место жительство которых находится в России, могут вернуться на место жительства;
• в отношении международных грузоперевозок изменений нет.
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