16.04.2020, 16:16

Поездки из Эстонии за рубеж во время пандемии коронавируса: что нужно знать, если очень хочется в Хельсинки, Ригу или Санкт-Петербург


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Foto: Argo Ingver

Что делать, если срочно надо уехать в Россию? Как добраться до Финляндии? А если есть дача в Латвии? Самые актуальные вопросы и ответы на них.

Могу ли я пересечь границу?

В настоящее время не рекомендуется выезжать за границу, но ограничений на выезд из Эстонии нет. Обязательно обдумайте необходимость поездки. Туристические поездки нецелесообразны.
Если выезд крайне необходим, примите во внимание, что:
• Перед отъездом в другую страну нужно узнать условия въезда. Убедитесь в том, что вас туда впустят. Если вы сомневаетесь, свяжитесь с пограничной охраной страны назначения.
• При проезде через третью страну по пути в пункт назначения нужно заранее ознакомиться с ее правилами транзита.
• Воспользоваться для поездок за границу спецрейсами, предназначенными для возвращения жителей Эстонии домой, не удастся.
• Помните: чтобы ограничить распространение коронавируса, страны могут неожиданно менять условия въезда на свою территорию или перемещения по ней. Вы можете попасть под карантин и вернуться домой будет очень сложно или даже невозможно.

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Могу ли я при необходимости поехать за границу на автобусе?

Настоятельно рекомендуем не ехать за границу. Если по какой-либо причине поездка за границу неизбежна - учитывайте, что при путешествии за границу на автобусе вы проведете многие часы в закрытом помещении с чужими людьми, что означает что будут созданы благоприятные условия для передачи инфекции воздушно-капельным путем. Когда вы вернетесь в Эстонию, начиная с 17 марта все приезжающие в Эстонию должны оставаться дома в течение 14 дней.

Рекомендуем срочно вернуться в Эстонию тем находящимся сейчас за границей людям, кто этого желают или кому это необходимо. Обстановка меняется очень быстро, позднее проезд в Эстонию может быть невозможен.

Если Вы убеждены, что можете остаться за границе на протяжении всего кризисного периода, следуйте указанием местных властей. Обязательно следите за сроком вашей визы и действенностью оснований для пребывания в стране.

В случае, если страна вашего пребывания закрыла границы и/или не действует международный транспорт, свяжитесь с Министерством иностранных дел по адресу электронной почты konsul@mfa.ee, (укажите ваши личные данные опишите проблему), или с посольством Эстонии, чтобы получить указания для дальнейших действий.

Есть ли опасность заражения в автобусе или самолете?

Необходимо учитывать, что при путешествии за рубеж автобусом или самолетом Вам придется долгие часы находиться в замкнутом пространстве с чужими людьми, что означает, что создаются благоприятные условия для распространения микробной инфекции по воздуху.

Продолжится ли паромное сообщение между Эстонией и Финляндией, а также Эстонией и Швецией?

Паромное сообщение продолжится в определенной мере, но каждый раз стоит перепроверять у форм оказывающих услугу перевозки, действует ли конкретная транспортная линия. Стоит учитывать, что начиная с 17 марта в портах действует пограничный контроль, и обязательно с собой должны быть документы, а также учитывать наличие ограничений по въезду в государство.

Могу ли я поехать из Эстонии в Россию после 18 марта и какие изменения произошли 30 марта?

Начиная с 18 марта 00:00 российские границы закрыты для граждан других стран или лиц без гражданства. Границу могут пересекать нижеперечисленные лица, у которых отсутствуют признаки заболевания:

• члены дипломатических и консульских представительств, проживающие в России, и члены их семей;
• водители международных автоперевозок;
• члены экипажа самолетов, морских и речных судов;
• персонал поездов, работающих на международных железнодорожных перевозках;
• члены официальных делегаций;
• лица, которым были выданы дипломатические, служебные или обычные визы в связи со смертью близкого родственника;
• лица, постоянно проживающие в Российской Федерации;

В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 30 марта:

• Россию могут покинуть граждане иностранных государств (в том числе граждане и жители Эстонии);
• граждане России, живущие в Эстонии на основании вида на жительства, могут прибыть в Россию, однако их возвращение в Эстонию возможно только после того, как Россия заново откроет границы;
• и граждане и жители России, постоянное место жительство которых находится в России, могут вернуться на место жительства;
• в отношении международных грузоперевозок изменений нет.

За дополнительной информацией о пересечении российской границы обращайтесь на горячую линию МИД России: +7 (495) 587 88 60, +7 (499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7 (499) 244 28 47.

Как обстоят дела с путешествиями и поездками на работу в Финляндию?

С введением 19 марта пограничного контроля условия въезда в Финляндию изменились, но все лица, имеющие право на проживание в Финляндии, могут продолжать въезжать в страну.

Транзит - из международных аэропортов и портов разрешен транзит через Финляндию. Например, из аэропорта Вантаа или порта Турку можно свободно и самостоятельно отправиться в порт Хельсинки, чтобы попасть на таллиннский паром. Никакой дополнительной документации не требуется (только предъявление билета на паром). При пересечении границы по базам данных проверяется информация (Пограничная информационная система, Регистр народонаселения) для проверки данных.

Возвращение домой через Финляндию - согласно имеющимся данным, возвращающиеся издалека граждане и постоянные жители Эстонии могут вернуться домой через Финляндию и после 22 марта. Транзит через Финляндию из международных аэропортов и портов разрешен. например, из аэропорта Вантаа или порта Турку можно свободно и самостоятельно отправиться в порт Хельсинки, чтобы попасть на таллиннский паром. Никаких дополнительных документов в Финляндии не требуется, но вы должны быть готовы предоставить авиакомпании в месте отправления подтверждение (например, билет на паром), что конечным пунктом назначения является Эстония. Финляндия устанавливает требования, ограничения и исключения при въезде в страну.

Информацию о правилах въезда в Финляндию найдете на странице финской пограничной охраны: https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Могу ли я поехать из Эстонии в Финляндию?

Это зависит от того, входите ли вы в группу людей, которым сейчас разрешен въезд в Финляндию.

В Финляндию по-прежнему могут въезжать:

• Граждане Эстонии, у которых имеется зарегистрированное право на проживание в Финляндии.
• Люди, вынужденные выполнять свою работу (с постоянным договором), например, медицинские работники, спасатели, сиделки для пожилых людей, грузоперевозчики.

Человек, вынужденный отправляться в поездки по работе, должен иметь постоянный трудовой договор, предъявление которого на границе подтверждает необходимость рабочей поездки. Решение о необходимости въезда в страну принимает пограничная охрана Финляндии. Полный список исключений здесь: https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen.

Для всех пребывающих в Финляндию людей действует общее требование по 14-дневной самоизоляции.

NB! С субботы, 11 апреля, и до 13 мая приостановлена паромная перевозка пассажиров из Таллинна в Хельсинки. Мера основана на постановлении финского правительства, которое решило продлить действующие ограничения на пересечение границы до 13 мая. Операторам пассажирских паромов рекомендовали прекратить продажу билетов обычным пассажирам, направляющимся из Таллинна в Хельсинки, с 11 апреля до 13 мая. Tallink, Viking Line и Eckerö Line уже приостановили продажу билетов в этом направлении на своих сайтах. Finnair сообщил, что полеты между Таллинном и Хельсинки будут осуществляться в соответствии с текущим спросом. Для получения подробной информации рекомендуем обратиться к Finnair.
Грузоперевозки между Эстонией и Финляндией осуществляются в обоих направлениях. Также ходят пассажирские паромы в направлении Хельсинки-Таллинн.

Что необходимо учитывать при поездках с домашними животными?

Во-первых, следует иметь в виду, что в настоящее время поездки не рекомендуются. Многие страны ввели ограничения на пересечение границ, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Поэтому, прежде чем отправиться в путь с домашним животным, выясните, какие условия в настоящее время действуют в стране назначения, а также в стране или странах транзита.

Информацию об ограничениях на поездки можно получить на странице Министерства иностранных дел.

Более подробную информацию о поездках с домашними животными можно получить на странице Ветеринарно-продовольственного департамента.

Когда житель Эстонии возвращается с работы за границей, согласно нынешним правилам, он должен оставаться дома. Будет ли ДППО препятствовать тому, если человек захочет снова уехать в течение 14 дней. На каком основании?

В случае, если человек вернулся с работы за границей и ему назначено требование оставаться дома, действуют следующие распоряжения:
• Согласно распоряжению правительственной комиссии, вернувшиеся из-за границы люди должны оставаться дома в течение 14 дней
• Если человек покинет Эстонию и вернется даже в тот же день он должен будет оставаться дома 14 дней
• 14 дней не должны оставаться дома жители Эстонии, кто работает в Латвии и наоборот. Более точные правила: https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord
• Обязательство оставаться дома означает, что человек должен быть 14 дней в месте проживания, в случае иностранца - в месте проживания, и максимально избегать социальных контактов.
• При нарушении требования о нахождении дома возможно назначить штраф, но мы надеемся на понимание со стороны людей и добросовестное выполнение требований.
• В случае если у человека есть симптомы заболевания ограничение передвижений необходимо, чтобы уменьшить вероятность распространения вируса.

Должен ли у меня быть при пересечении границы с собой удостоверяющий личность документ?

При пересечении внешней и внутренней границы (внешняя граница у Эстонии с Россией, а внутренняя со странами Европейского Союза) у все обязаны иметь при себе удостоверяющий личность документ. Для пересечения границы с собой должен быть и рейсовый документ (в случае пересечения внешней границы гражданином Эстонии – паспорт гражданина Эстонии, в случае пересечения внутренней границы гражданином Эстонии – паспорт гражданина Эстонии или ИД-карта).

Осуществляется ли на границе контроль?

Да, на границе осуществляется пограничный контроль. Пограничный контроль осуществляется в обычном порядке на внешней границе (наземная граница с Российской Федерацией), и в связи с введением чрезвычайного положения на внутренних границах (наземная граница с Латвией, а также воздушная граница и морская граница с другими странами членами ЕС).

Если адрес места жительства или пребывания который вы сообщили на границе изменился во время пребывания на карантине, то нужно известить об этом Департамент полиции и погранохраны по электронной почте ppa@politsei.ee.

Возможно ли пересекать границу из Эстонии в Латвию и из Латвии в Эстонию по всей ее протяженности (через лес и т.д.)?

Нет, начиная с 17 марта 2020 года на внутренних границах возобновлен пограничный контроль и пересекать границу из Эстонии в Латвию и из Латвии в Эстонию можно только через временные пограничные пункты. Пересечение границы не через пограничные пункты рассматривается как незаконное пересечение границы и является наказуемым. Список пограничных пунктов можно найти ЗДЕСЬ.

Если местом жительства человека является Эстония, но, например, в Латвии у него есть дача, может ли он уехать в Латвию и на каких условиях?

Проживающий в Эстонии человек, у которого в Латвии имеется дача, должен осведомиться о правилах чрезвычайного положения в Латвии. Эту информацию предоставляет Латвийское государство.

К чему я должен быть готов при пересечении границы?

Следует учитывать, что пограничный контроль временно восстановлен и на пересечение границы действуют ограничения. Если вы прибываете в Эстонию, будьте готовы:
• предъявить свой паспорт;
• предоставить детали маршрута и
• контактные данные (электронная почта, телефон, адрес);
• подтвердить своей подписью то, что вы ознакомлены с условиями предотвращения распространения вируса, включая обязательство оставаться дома в течение 14 дней.

Если вы проживаете в Эстонии, а работаете в Латвии (или наоборот), то на основании специального разрешения имеете право пересекать границу, при этом на вас не распространяется условие 14-дневного карантина.

К чему я должен быть готов при пересечении эстонско-российской границы?

Как Эстония, так и Россия ввели ограничения на пересечение границы. Дополнительная информация:

о действующих исключениях для прибывающих в Эстонию людей;
о действующих исключениях для прибывающих в Россию людей.

Пересечение границы может занять больше времени, чем обычно.

Могут ли некоторые пограничные пункты на внешней границе быть временно закрыты?

На данный момент таких решений не принималось, но при необходимости некоторые пограничные пункты на внешней границе могут быть временно закрыты, или может быть ограничено пересечение границы. В случае принятия подобного решения общественность будет своевременно оповещена. Дополнительную информацию можно найти на сайте полиции ЗДЕСЬ.

Во сколько обычно закрывается пограничный пункт в Нарве?

Расположенный в Нарве так называемый пограничный пункт Нарвского шоссе работает каждый день 24 часа в сутки. Информацию об организации работы пограничных пунктов найдете ЗДЕСЬ.

Как долго будут действовать ограничения особого положения?

Чрезвычайное положение действует на настоящий момент до 1 мая 2020 года, если правительство не решит иначе. Срок действия ограничений зависит от ситуации. При стабилизации ситуации (распространение вируса будет взято под контроль), ограничения могут быть сняты. Об установлении и прекращении ограничений будет объявлено.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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