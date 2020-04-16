Поездки из Эстонии за рубеж во время пандемии коронавируса: что нужно знать, если очень хочется в Хельсинки, Ригу или Санкт-Петербург

В случае, если страна вашего пребывания закрыла границы и/или не действует международный транспорт, свяжитесь с Министерством иностранных дел по адресу электронной почты konsul@mfa.ee, (укажите ваши личные данные опишите проблему), или с посольством Эстонии, чтобы получить указания для дальнейших действий.
Есть ли опасность заражения в автобусе или самолете?
Необходимо учитывать, что при путешествии за рубеж автобусом или самолетом Вам придется долгие часы находиться в замкнутом пространстве с чужими людьми, что означает, что создаются благоприятные условия для распространения микробной инфекции по воздуху.
Продолжится ли паромное сообщение между Эстонией и Финляндией, а также Эстонией и Швецией?
Паромное сообщение продолжится в определенной мере, но каждый раз стоит перепроверять у фирм, оказывающих услугу перевозки, действует ли конкретная транспортная линия. Стоит учитывать, что начиная с 17 марта в портах действует пограничный контроль, и обязательно с собой должны быть документы, а также учитывать наличие ограничений по въезду в государство.
Видео, как китайцы специально заражают друг друга коронавирусом
Без паники: вирусолог рассказала свою правду о COVID-19
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть у каждого