17.04.2020, 12:00

Поездки в Эстонию из других стран: кому разрешено пересекать границу, а кого не пропустят

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Поездки в Эстонию из других стран: кому разрешено пересекать границу, а кого не пропустят
Foto: Sergei Stepanov, NPA

Что делать, если в ближайшее время должны были приехать родственники из другой страны? Как добраться до Эстонии, если вы до сих пор находитесь за рубежом? Пропустят ли через эстонскую границу с видом на жительство? Самые актуальные вопросы и ответы на них.

Поездки в Эстонию - граждане и жители Эстонии

Я в путешествии и хочу вернуться домой, но еще не нашел возможности для этого. Что я должен делать?

Остались лишь некоторые регулярные рейсы, позволяющие вернуться в Эстонию. Прежде всего, рекомендуем вам воспользоваться доступными видами транспорта. Обратите также внимание на то, что ограничения, введенные различными странами, могут в кратчайшие сроки ужесточиться, и, следовательно, возможности для возвращения домой могут быть исчерпаны.

Для того, чтобы найти возможность вернуться в Эстонию, рекомендуем связаться с турагентствами:

• Estravel: estravel@estravel.ee tel: +372 6 266 266
• Baltic Tours: klienditeenindus@baltictours.ee
• CWT Estonia: city-ee@mycwt.com
• Go Travel: ariklient@gotravel.ee
• Reisibüroo Atlas: tartu@atlas.ee
• WRIS: tellimus@wris.ee
• Reisiekspert: ebyroo@reisiekspert.ee

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Если вам не удалось найти возможность вернуться в Эстонию с помощью турагентства, свяжитесь с Министерством иностранных дел по телефону +372 5301 9999.

Я в поездке, хочу вернуться домой, но пока что не нашел для этого возможностей. Я слышал, что некоторых попавших в беду перевозят назад специальными рейсами. Где я могу подробнее узнать об этой возможности?

Специальные рейсы организуются только в особых случаях и в ограниченное число мест, откуда по-другому вернуться невозможно. Просим также учесть, что специальные рейсы не бесплатны. Стоимость билетов зависит от степени заполняемости самолета. Если организуется специальный рейс, и особенно, если организатором рейса является другая страна, то:

• как правило, прежде всего на рейс пускают граждан государства-организатора;
• предпочитают тех, кому больше всего нужна помощь: семьи с детьми, пенсионеры, люди, страдающие от хронических заболеваний;
• Наименьшая вероятность попасть на рейс у студентов, людей, работающих в соседнем со страной прибытия государстве или людей, которые приехали погостить к семье или знакомым, то есть те люди, которые находятся в стране не с целью туризма.

Информацию о спецрейсах можно получить на странице Министерства иностранных дел в Facebook, а также на страницах Facebook местного или ближайшего посольства Эстонии.

У меня есть билеты для возвращения в Эстонию. Что я должен сейчас учитывать при возвращении в Эстонию? Должен ли я делать что-либо по-другому, чем обычно?

Советуем прибыть в аэропорт пораньше и зарегистрироваться на рейс в числе первых. Если возникнут проблемы с попаданием на рейс, то НЕМЕДЛЕННО звоните в министерство иностранных дел +372 5301 9999. Чем будет больше времени с момента установления проблемы до вылета самолета, тем больше вероятность, что мы сможем это вовремя решить.

Транзит через Таиланд. Что следует принять во внимание и учесть?

По информации, имеющейся на данный момент, у всех въезжающих в Тайланд, включая транзитных пассажиров, требуют представить выданную не более 72 часов назад медицинскую справку, подтверждающую, что пассажир здоров (не должна включать в себя тест на COVID-19). Если у вас нет возможности получить такой документ в стране отбытия следует найти другой вариант транзита. При выезде из страны эти документы не требуются.

Транзит через Литву – каковы условия?

Больше нельзя пользоваться для транзита своим транспортом (частный автомобиль или такси). Поскольку транзит нужно предварительно согласовать с официальными властями Литвы, то, пожалуйста, сообщите о себе в посольство Эстонии в Вильнюсе (имя, телефон / электронная почта, номер документа) sekretar@estemb.lt. Поездки из Эстонии в Литву через Латвию не разрешены, то есть из Эстонии нельзя поехать в аэропорт встречать или забрать своих родственников/друзей.

Нахожусь в США, и срок моей визы /ESTA начинает истекать, но я не могу найти обратные рейсы. Что мне делать?

Если вы находитесь в США по безвизовой программе (ESTA), то должны учитывать, что не можете находиться на территории США дольше первоначальных 90 дней. Таким образом, советуем вам при первой возможности вернуться обратно в Европу. В чрезвычайных случаях (например, если вы оказались в больнице, или ваш рейс отменен, например, из-за погодных условий), у вас есть возможность подать заявление властям США (US Citizenship and Immigration Services), чтобы они смогли взвесить возможность выдачи особого разрешения на продление срока пребывания на 30 дней (grant of satisfactory departure). Контакты ближайшей службы гражданства и миграции можно найти ЗДЕСЬ.

Если вы находитесь в США по визе, то должны заполнить формы I-539 и I-912 (их можно найти на сайте (https://www.uscis.gov/i-539-addresse), вместе с объяснением, почему вы не смогли своевременно выехать. Если срок вашей визы истекает в ближайшее время, то свяжитесь со службой гражданства и миграции (https://www.uscis.gov/about-us/find-a-uscis-office).

Я возвращаюсь домой (в Эстонию) через Финляндию. Что мне нужно учитывать?

Граждане и постоянные жители Эстонии могут по-прежнему возвращаться домой через Финляндию. Разрешен транзит через Финляндию и Хельсинки из международных аэропортов и портов.

Если вы возвращаетесь домой через Финляндию, будьте готовы в пункте отправления предъявить документ (например, билет на самолет или паром), подтверждающий, что вашим пунктом назначения является Эстония. Если у вас все же возникнут проблемы с посадкой на самолет, НЕМЕДЛЕННО позвоните по номеру +372 5301 9999.

Finnair вскоре возобновит авиасообщение между Таллинном и Хельсинки, полеты будут осуществляться по мере необходимости. Дополнительная информация размещена на сайте Finnair.

Если вы решили вернуться в Эстонию на пароме, то просим учитывать, что по прибытии в аэропорт Хельсинки вам, вероятно, разрешат выйти из аэропорта только чтобы попасть в порт. Если вы прибудете в Хельсинки гораздо раньше отправления парома, то вам придется прождать все это время в аэропорту. Доступность различных услуг в аэропорту Хельсинки сильно ограничена.

Разрешен транзит через регион Уусимаа (например, из порта Турку в Хельсинки), но при себе нужно иметь билет на паром в подтверждение того, что вашим пунктом назначения является Эстония.

По прибытии в Эстонию сразу же отправляйтесь домой или в место временного проживания. Вы обязаны провести в карантине 14 дней.

Я нахожусь за границей и планирую вернуться в Эстонию в апреле. У меня также есть действительные билеты. Могу ли я быть уверен, что смогу по ним прилететь?

Сейчас ситуация меняется очень быстро и разные страны устанавливают ограничения для сдерживания распространения коронавируса с очень коротким сроком уведомления. Советуем учитывать, что на данный момент кризис скорее усугубляется и, скорее всего, будут вводиться новые ограничения. Чем длиннее ваш планируемый рейс и чем больше в нем пересадок, тем выше вероятность, что один из запланированных полетов может не состояться.

Если вы точно хотите вернуться в Эстонию, то вам следует сделать это как можно быстрее, то есть в ближайшие дни.

Планирую вернуться в Эстонию через Латвию. Что для этого нужно?

Прибывающие в Латвию с целью транзита жители Эстонии, в том числе грузоперевозчики, должны заполнить соответствующую анкету и при необходимости предъявить её пограничной охране Латвии. Анкету можно найти на сайте Министерства транспорта Латвии ЗДЕСЬ. Анкеты также раздает пограничная охрана. Анкетой вы подтверждаете, что покинете Латвию как можно скорее и не будете посещать в Латвии общественные места.

Какие ограничения на передвижение действуют на внутренних и внешних границах Финляндии с 19 марта?

Передвижение людей разрешено следующим образом:

* Аэропорты Хельсинки-Вантаа, Мариехамн и Турку для граждан Финляндии, жителей и других граждан ЕС, желающих вернуться домой, для работы и с другими неизбежными целями. Другие аэропорты остаются открытыми только для перевозки грузов.
* Порты Хельсинки, Мариехамн, Турку и Вааса для финских граждан, жителей и других граждан ЕС, которые хотят вернуться домой, для работы и с другими неизбежными целями. Другие порты остаются открытыми только для перевозки грузов.
* Морские пограничные пункты Аландских островов, Хаапасаари, Ханко и Хельсинки, а также порты Нуйямаа и Сантио для возвращения домой и других жизненно важных поездок финских граждан и жителей и других граждан ЕС.
* На финско-шведских и финско-норвежских сухопутных пограничных пунктах для возвращения домой и других важных поездок граждан и жителей Финляндии и других граждан ЕС.

На внешней границе передвижение людей разрешено следующим образом:

* Воздушное сообщение
Аэропорты Хельсинки-Вантаа, Мариехамн и Турку для граждан Финляндии, жителей и других граждан ЕС, желающих вернуться домой, для работы и с другими неизбежными целями. Другие аэропорты остаются открытыми только для перевозки грузов. Все остальные погранпункты аэропортов открыты исключительно для грузовых перевозок. Морские погранпункты Аландских островов, Ханко и Хельсинки закрыты.

*Морское сообщение
Порты Хельсинки, Мариехамн, Турку и Вааса для финских граждан, жителей и других граждан ЕС, которые хотят вернуться домой, для работы и с другими неизбежными целями. Разрешена перевозка грузов. Все остальные порты открыты исключительно для грузовых перевозок. Морские пограничные пункты Аландских островов, Хаапасаари, Ханко и Хельсинки, а также порты Нуйямаа и Сантио для возвращения домой и других жизненно важных поездок финских граждан и жителей и других граждан ЕС.

* Сухопутный и железнодорожный транспорт
На сухопутной границе между Финляндией и Россией и на железнодорожных пограничных пунктах Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Рая-Йоосеппи, Салла, Ваалимаа и Вартиус только финские и российские граждане и жители Финляндии и других стран ЕС могут добраться до дома и совершить другие необходимые поездки. Границы остаются открытыми для перевозки грузов. Инари, Париккала и Вайниккала открыты только для перевозки грузов.

Можно ли перемещаться между Финляндией и Эстонией?

С 11 апреля до 13 мая приостановлена паромная перевозка пассажиров из Таллинна в Хельсинки. Мера основана на постановлении финского правительства, которое решило продлить действующие ограничения на пересечение границы до 13 мая. Операторам пассажирских паромов рекомендовали прекратить продажу билетов обычным пассажирам, направляющимся из Таллинна в Хельсинки, с 11 апреля до 13 мая. Tallink, Viking Line и Eckerö Line уже приостановили продажу билетов в этом направлении на своих сайтах. Finnair сообщил, что полеты между Таллинном и Хельсинки будут осуществляться в соответствии с текущим спросом. Для получения подробной информации рекомендуем обратиться к Finnair.

Транзит в направлении Хельсинки-Таллинн продолжается. Это значит, что люди, которые возвращаются через Финляндию в Эстонию из третьих стран, по-прежнему могут это сделать. Однако важно уже в пункте отправления иметь при себе документ (например, билет на паром), который подтверждает, что пунктом назначения вашей поездки является Эстония.
Грузоперевозки между Эстонией и Финляндией осуществляются в обоих направлениях.

С 22 марта, в Финляндию могут въезжать только люди, у которых имеется зарегистрированное право на проживание в Финляндии. Также могут въезжать люди, вынужденные выполнять свою работу, например, медицинские работники, спасатели, сиделки для пожилых людей, грузоперевозчики. Человек, вынужденный отправляться в поездки по работе, должен иметь постоянный трудовой договор, предъявление которого на границе подтверждает необходимость рабочей поездки. Полный список исключений ЗДЕСЬ. Бремя доказывания необходимости поездки в пограничном пункте лежит на пассажире.

Окончательное решение о необходимости въезда в страну принимает пограничная охрана Финляндии. Для всех прибывающих в Финляндию людей действует общее требование по 14-дневной самоизоляции.

Если я, будучи гражданином/жителем Эстонии прибуду из-за рубежа, пустят ли меня через границу?

Граждане Эстонии, а также иностранцы, имеющие эстонский вид на жительство или право на проживание в Эстонии, в том числе т.н. "серые" паспорта, могут вернуться в Эстонию. Начиная с 17 марта все прибывающие из-за границы должны оставаться дома в течение 14 дней.

Если человек приезжает из Финляндию в Эстонию на похороны родственника, то должен ли он оставаться на карантине в Эстонии, или может после похорон вернуться в Финляндию и остаться на карантине там?

Для поездки на похороны нужно ходатайствовать о разрешении на пересечение границы по особым обстоятельствам и отправить это на ppa@politsei.ee. В этом случае человек не должен оставаться в Эстонии на 14 дней на карантине. Но просим вас перед поездкой удостовериться о правилах для возвращения в Финляндию, потому что с 22 марта в страну пускают только тех граждан Эстонии, у которых имеется право на жительство в Финляндии (с зарегистрированным адресом места жительства).

Место жительства родителя в Финляндии, и он хочет приехать в Эстонию за ребенком, и потом поехать с ребенком обратно в Финляндию. По правилам он должен остаться в Эстонии дома на 14 дней. Возможно ли сделать исключение, и как?

В случаях исключения нужно ходатайствовать о разрешении на пересечение границы по особым обстоятельствам и отправить это: ppa@politsei.ee. В этом случае человек не должен оставаться в Эстонии на 14 дней на карантине. Но просим вас перед поездкой удостовериться о правилах для возвращения в Финляндию.

Что означает закрытие границ России? Могу ли я поехать к родственникам в гости? Я проживаю в Эстонии, но на данный момент нахожусь в России, попаду ли я домой?

Решение российского правительства о закрытии границ касается пересечения всех пограничных пунктов на транспортных средствах, по железной дороге или пешком, в том числе, пересечения пешком пограничного пункта Нарва-Ивангород. В виде исключения пересечь российскую границу могут граждане России и члены их семей, однако исключение распространяется только на въезд, а не на выезд. Если вы являетесь гражданином России и живете в Эстонии на основании вида на жительство, то вы можете прибыть в Россию. Однако вам стоит учитывать, что согласно информации, полученной от учреждений российской пограничной охраны, граждане России не смогут больше её покинуть.

Граждане Эстонии и Евросоюза, а также граждане с неопределенным гражданством (т.е. с паспортом иностранца) по-прежнему могут покинуть Россию. Однако эта ситуация может очень быстро измениться, и мы советуем вернуться в Эстонию при первой же возможности.
Пересечение границы России возможно при осуществлении грузоперевозок или в случае поездки на похороны близкого родственника.

Я нахожусь в данный момент за рубежом и думаю остаться тут на некоторое время. Что я должен иметь в виду, и когда восстановится авиасообщение?

Если Вы уверены в том, что находясь за рубежом будет безопаснее, то Вы не должны возвращаться обратно на родину. При принятии решения, пожалуйста, исходите из следующих рекомендаций:

• Скорее всего кризис продлится дольше. В сложившейся ситуации Вы должны быть готовы провести не менее 2 месяцев в месте своего пребывания.
• Количество транспортных сообщений постоянно уменьшается. Несмотря на то, что граница Эстонии открыта для постоянных жителей и граждан страны, в возникшей ситуации могут остаться только единичные авиасообщения с Эстонией. Могут полностью прекратиться пассажирские перевозки.
• Как правило, государства только ужесточают правила до того, как они начинают ослабевать. Просим учитывать то, что могут закрыться точки общепита и средства размещения, могут исчезнуть местные сезонные работы.
• Пожалуйста, убедитесь в том, что Вы находитесь на законных основаниях для пребывания в стране местонахождения (проверьте, надо ли ходатайствовать о получении визы, вида на жительство или об их продлении; надо ли зарегистрировать своё пребывание в миграционном департаменте и т.д.). Информацию о требованиях следует узнать в миграционном департаменте страны нахождения. Также можете обратиться в местное посольство Эстонии.
• Если Вы решили вернуться в Эстонию, то сделать это надо как можно быстрее.

Я нахожусь за границей и планирую вернуться в Эстонию в апреле. У меня куплены билеты, они не аннулированы. Я точно смогу вернуться домой?

Текущая ситуация быстро меняется, и государства порой практически без предупреждения вводят ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Советуем учесть, что кризис может еще усугубляться, то есть могут добавляться новые ограничения. Чем длиннее ваш путь и чем больше пересадок у вас запланировано, тем больше вероятность, что какой-то из запланированных перелетов не состоится. Если вам наверняка нужно вернуться в Эстонию, то лучше сделать это как можно скорее.

Поездки в Эстонию - граждане других стран


Я являюсь гражданином другой страны. Впустят ли меня в страну, буду ли я изолирован?

Не впустят. В Эстонию могут въезжать только граждане Эстонии и жители Эстонии, имеющие постоянный или срочный вид на жительство или право на проживание в Эстонии, в том числе обладатели серых паспортов.

На кого не распространяется требование оставаться дома 14 дней после пересечения границы по возвращению в Эстонию?

Да. 14-дневное ограничение свободы передвижений не распространяется на следующие категории приезжающих в Эстонию людей, при условии что у них нет симптомов заболевания COVID-19:

• находящиеся в Эстонии сотрудники иностранных дипломатических представительств или консульских учреждений, члены их семей или иностранцы, прибывающие в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества;
• лица, непосредственно связанные с перевозкой товаров или сырья;
• лица и члены экипажа, непосредственно связанные с перевозкой пассажиров общественного транспорта, в том числе и международного пассажирского общественного транспорта;
• лица, обслуживающие туристические группы и напрямую связанные с оказанием пассажирских услуг;
• работники здравоохранения и лица, оказывающие необходимые для разрешения экстренных ситуаций услуги;
• лица, пересекающие Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы добраться до своей страны;
• лица, пересекающие границу Эстонии в целях проезда на работу или с работы домой по месту жительства в приграничные районы Латвии и наоборот; Согласно изменениям, введенным в действие с 18-го марта, они освобождены от обязанности пребывания дома по месту жительства;
• лица, которым на основании специального ходатайства Департамент полиции и погранохраны предоставил разрешение на въезд в Эстонию.

Я являюсь предпринимателем, в моей фирме работают иностранные граждане, которые сейчас не находятся в Эстонии. Как им вернуться?

До окончания кризиса в Эстонию могут попасть только граждане Эстонии и жители Эстонии, имеющие постоянный или срочный вид на жительство или право на проживание в Эстонии, в том числе обладатели серых паспортов. В страну могут въехать также иностранцы, у кого есть близкие родственники в Эстонии. Иностранцы могут въехать в страну также в рамках военного сотрудничества.

В случае получение специального разрешения от полиции в страну может приехать иностранец, у которого нет признаков заболевания и чей близкий родственник является гражданином или жителем Эстонии. Въезд транспорту, осуществляющему международные грузоперевозки, а также лицам оказывающим жизненно важные услуги, как например поставки топлива.

Иностранцы могут пересекать Эстонию как транспортный коридор по пути домой, при условии что у них нет проявления заболевания COVID-19.

Временное ограничение на пересечение государственной границы действует до изменения распоряжений и его необходимость оценивается не реже чем раз в две недели. Въезд в Эстонию другим лицам запрещен и они будут отправлены с границы обратно.

Может ли финский гражданин, супруг или гражданский супруг гражданина Эстонии, или лица имеющего вид на жительство/право проживания в Эстонии приехать из Финляндии в Эстонию?

По состоянию на настоящий момент, в страну может въехать гражданин ЕС, если у него имеется выданное в Эстонии право на проживание. К тому же изменением от 20 марта упрощено передвижение граждан Латвии и Эстонии (которые также являются гражданами ЕС), которые ходят на работу и с работы домой между Эстонской Республикой и Латвийской Республикой.

Если у этого гражданина Финляндии имеется право на проживание в Эстонии, т.е. если он как гражданин ЕС зарегистрировал свое место жительства в Эстонии, и его данные есть в эстонском регистре народонаселения, и у него есть эстонская ИД-карта, то возвращение домой в Эстонию не должно быть для него проблемой. Но для него все-таки будет действовать требование остаться дома на 14 дней.

Может ли иностранец приехать в Эстонию к своей сожительнице, которая находится на последних месяцах беременности? Они не расписаны. Кто считается членами семьи (например, сожитель, нерожденный ребенок, приемные дети/родителями и др.)?

Если у этого иностранца имеется право на жительство, т.е. если он как гражданин ЕС зарегистрировал свое место жительства в Эстонии, и его данные есть в эстонском регистре народонаселения, и у него есть эстонская ИД-карта, то возвращение домой в Эстонию не должно быть для него проблемой. Но для него все-таки будет действовать требование остаться дома на 14 дней.

В виде исключения Департамент полиции и погранохраны может разрешить приехать в Эстонию иностранцу без симптомов заболевания, если:

• его родственник по нисходящей или восходящей линии или супруга являются гражданами Эстонии, если у него есть вид на жительство или он обладает правом на жительство в Эстонии;
• въезд в страну обоснован в виде исключения, например, если мать и ребенок с визой находятся в разных странах.
Форму ходатайства о разрешении на пересечение границы при особых обстоятельствах нужно отправлять на ppa@politsei.ee.

Смогу ли я въехать в Эстонию, если я являюсь гражданином страны входящей в Европейский союз и мое предприятие зарегистрировано в Эстонии, но у меня нет права на проживание в Эстонии?

Нет. Сможете въехать только в случае, если Эстония является вашим постоянным местом жительства, и соответственно у вас есть право на проживание.

Смогу ли я въехать в Эстонию, если я являюсь гражданином страны входящей в Европейский союз, и мой гражданский супруг(а) является гражданином/гражданкой Эстонии или имеет вид на жительство, но у меня нет права на проживание в Эстонии?

Нет.

Смогу ли я въехать в Эстонию, если я являюсь гражданином/гражданкой страны входящей в Европейский союз и у меня есть общие дети с гражданином/гражданкой Эстонии или человек имеющим вид на жительство/право на проживание, но у меня нет права на проживание в Эстонии?
Да, сможете.

Повлечет ли заражение коронавирусом за собой признание вида на жительство недействительным?

Нет.

Студент-иностранец из эстонского университета поехал в Финляндию и теперь не может вернуться обратно в Эстонию, так как он является гражданином другой страны, но как у студента у него есть вид на жительство и прописка в Эстонии. Что делать?

У него, как у студента эстонского университета, есть студенческий билет, поэтому у него есть также вид на жительство в Эстонии и право вернуться в Эстонию.

Можно ли ограничить въезд иностранцев в Эстонию?

Да, в целях защиты здоровья населения Правительство Республики вправе временно ограничить или приостановить возможность пересечения государственной границы. На сегодняшний день уже введены такие ограничения.

Если я являюсь гражданином Латвии или Эстонии и ежедневно езжу на работу в Эстонию или Латвию, смогу ли я пересекать границу (несколько раз в день)?

Департамент полиции и погранохраны всесторонне сотрудничает с предприятиями, чтобы пересечение границы для похода на работу проходило для людей как можно более гладко, независимо от того, идет речь о трудовых отношениях, выполнении договора или предпринимательстве.

Рассмотрение ходатайств будет проходить проще, если предприниматели составят один список своих работников, на которых распространяется специальное разрешение, и подадут его на рассмотрение в Департамент полиции и погранохраны. В списке нужно указать имя и фамилию работника или работников, номера их документов удостоверения личности, а также данные предприятия, где и когда работники должны приступить к работе.

Затем Департамент полиции и погранохраны при первой возможности проверит этот список в своих регистрах и подтвердит, разрешено ли и кому разрешено пересекать границу в виде исключения. Также при первой возможности рассматриваются все ходатайства, поступившие от отдельных лиц.

Дополнительная информация и форма ходатайства ЗДЕСЬ.

При подаче ходатайства учитывайте, что Вы должны жить в Эстонии или в Латвии и Ваше место работы должно, соответственно, находиться в Латвии или Эстонии. Также учитывайте, что на Вас не распространяется 14-дневное ограничение передвижения.

Можно ли из Эстонии ходить в Латвию в магазин и нужно ли, вернувшись обратно, находиться 14 дней в карантине?

Нет, просто для посещения магазина пересекать границу нельзя. Из Эстонии в Латвию и наоборот могут передвигаться лишь те, кто работает по ту или другую сторону границы соответственно. Для этого требуется особое разрешение, о получении которого для своих работников, которые приезжают на работу из другого государства, предприниматель ходатайствует в Департаменте полиции и погранохраны.

Может ли гражданин Латвии ездить на работу на эстонские острова на основании специального разрешения?

Специальное разрешение не распространяется на работу на островах, потому что с 14 марта действует распоряжение правительственной комиссии республики, которое запрещает движение между большими островами и материком. Основной принцип заключается в том, что движение разрешено только для транспортировки товара и для людей, связанных с обеспечением жизненно важных услуг. Также разрешено вернуться на свое место жительство, то есть гражданин Латвии сможет уехать с острова, но обратно въехать уже нет.

Я латыш, но мой сын живет с матерью в Эстонии. Могу ли я к нему приехать?

Иностранец, у которого нет признаков болезни, может въехать в Эстонию к своему родителю, дедушке, бабушке, ребенку, внуку или супругу, если лицо, к которому он приезжает, является гражданином Эстонии или иностранцем, живущим в Эстонии на основании права на проживание или вида на жительство. Тем не менее, въезжающий должен учитывать, что по приезде в Эстонию его направят домой или в постоянное место пребывания, которое ему будет запрещено покидать в течение 14 дней.

Может ли человек, который работает в Эстонии, но проживает в России и имеет российское гражданство (в т.ч. люди имеющие двойное гражданство Эстонии и России), в виде исключения пересекать границу Эстонии-России с целью хождения на на работу?

При пересечении Эстонско-Русской границы не предусмотрено никаких различий. Лица пересекающие границу должны считаться с ограничением передвижения сроком на 14 дней как в Эстонии так и в России. Пересекать границу туда-обратно с целью работы не является возможным.

Может ли гражданин/житель Эстонии, у которого место работы находится в России, в виде исключения пересекать границу с целью хождения на работу?

Нет, распоряжение правительства России не предусматривает такого исключения.

Установлено ли в России ведомство, куда предприниматели могут обращаться с ходатайством об исключениях на пересечение границы?

Нет. Распоряжение правительства России не предусматривает исключения при пересечении границы, и исходя из этого, не установлено ведомство, куда можно обращаться с ходатайством об исключениях.

Куда помещают в изоляцию прибывшего из-за границы в Эстонию человека, если он не может отправиться домой, т.к. на той же площади проживает относящийся к группе риска пожилой человек? Есть ли места, выделенные для поддержания изоляции таких людей?

Прибывший из-за границы человек однозначно не должен идти в изоляцию к относящемуся к группе риска пожилому человеку. Он должен найти возможность размещения в каком-либо средстве размещения в сфере туризма, или найти возможность изолировать себя на 14 дней у живущих в Эстонии друзей или родственников.

Устанавливаются ли какие либо ограничения на пребывание иностранцев в Эстонии (с визой или без визы) в связи с чрезвычайным положением?

Начиная с 17 марта в Эстонию не смогут вернуться те иностранцы, кто работает в Эстонии на основании С- или D- визы, или без визы. В случае если они уже находятся в Эстонии, у них есть возможность оставаться в Эстонии далее или при желании покинуть страну.

Иностранец, который на законных основаниях находился в Эстонии по состоянию на 12 марта 2020 года, и у которого имеются препятствия для возвращения в свою страну проживания, может и дальше временно находиться в Эстонии на законных основаниях. Он не должен обращаться в отделение обслуживания Департамента полиции и погранохраны для продления срока своего пребывания. В Эстонии он может находиться еще до 10 дней после окончания действия чрезвычайного положения. Это основание выдано общим распоряжением генерального директора Департамента полиции и погранохраны.

Люди, прибывшие в Эстонию после 13 марта 2020 года, не попадают под это общее распоряжение, так как они приехали в Эстонию уже во время введения чрезвычайного положения и должны были учитывать риски, которые за этим последуют. Если срок имеющейся у них визы начнет заканчиваться в период действия чрезвычайного положения, то нужно будет в представительстве Департамента полиции и погранохраны подать ходатайство о получении визы или покинуть Шенгенскую зону до срока окончания действия визы. Предоставление ходатайства о визе даст право находиться в Эстонии до того, как будет принято решение о выдаче или об отказе в визе. Ходатайствовать о визе нельзя по почте, личность человека устанавливается в представительстве и у него берутся отпечатки пальцев. Сделанные в Fotoboks отпечатки пальцев нельзя использовать при рассмотрении ходатайства о визе.

Как понять, что возвращение затруднено?

Имеется в виду как отсутствие возможности пользоваться транспортом, так и закрытие государственных границ для транзита. Каждый день расширяется список стран, которые закрывают границы, а также ограничено количество рейсов с пересадками.

Возможно ли использование Эстонии как транзитного коридора - к примеру могут ли граждане Латвии, возвращаясь на самолете из Египта, добраться до Латвии через Эстонию?

Человек, у которого проявилось заболевания, должен обратиться за врачебной помощью в той стране, где он находится. Транзитный коридор через Эстонию могут проходить иностранцы, которые направляются в свою родную страну, в случае, если у них нет симптомов коронавируса. В случае серьезных симптомов заболевания при необходимости им будет вызвана скорая помощь.

Может ли гражданин Латвии, возвращаясь с Кипра, добраться до Латвии через Эстонию?

Да. Транзитный коридор через Эстонию могут проходить иностранцы, которые направляются в свою родную страну, в случае, если у них нет симптомов вируса COVID-19. Они обязаны сделать это незамедлительно.

Мои знакомые из России планировали приехать в Эстонию, виза они тоже получили. Потом наступил кризис. Что теперь будет?

Если знакомому была выдана одноразовая виза (это значит, что виза уже напечатана и вклеена в паспорт) непосредственно до введения чрезвычайного положения, то с этой визой нельзя въехать в Эстонию до окончания чрезвычайного положения. Следующее ходатайство о равноценной визе будет принято бесплатно, при условии, что первоначальная виза не была использована ни для въезда в Эстонию, ни для въезда в другие страны.

Гражданин России, проживающий в Эстонии на основании вида на жительство, возвращается домой. Сможет ли он при необходимости поехать в Россию обратно?

Лицо пребывающее в Эстонию подлежит ограничению передвижения сроком на 14 дней. Лицу прибывшему в Эстонию запрещаются покидать место жительства или постоянное место проживания. В течение 14 дней, когда действует ограничение на передвижение данное лицо не может покинуть государство. Стоит учитывать, что перемещаться из страны и обратно не является возможным.

Я прочитал, что Эстония прекратила выдачу виз, а у нас предстоят похороны. Могут ли родственники, проживающие за границей, приехать на похороны, и как?

По гуманитарным причинам (болезнь близкого родственника, похороны) по прежнему возможно получение визы. Обратитесь в посольство Эстонии в соответствующем государстве. По гуманитарным причинам, если возможности ходатайствовать о визе в посольстве не было, то можно в особом порядке получить визу на пограничем пункте (например, для посещения похорон).

Распространяется ли ограничение свободы передвижения на экипажи паромов, курсирующих между Эстонией и Финляндией? Сможет ли экипаж сойти с корабля или их всей командой отправят в карантин?

В Эстонию разрешено въезжать гражданам Эстонии или людям с видом на жительство в Эстонии, а также владельцам серых паспортов. Также в Эстонию разрешено въезжать тем гражданам других стран и иностранцам, у которых в Эстонии живет член семьи. В рамках международного военного сотрудничества в Эстонию также могут въезжать иностранцы. По специальному разрешению полиции, в Эстонию также может въехать иностранец, у которого нет симптомов заболевания, и у которого близкий родственник имеет эстонское гражданство или вид на жительство в Эстонии.

В страну разрешен въезд грузовым транспортным средствам, а также людям, оказывающим жизненно важные услуги, например, поставщикам топлива.

Транзитный коридор через Эстонию могут проходить иностранцы, направляющиеся обратно в свою страну, в случае, если у них не наблюдается симптомов вируса COVID-19. Другим людям запрещен въезд в Эстонию, и на границе они будут отправлены обратно.

На данный момент на членов экипажа, имеющих разрешение на въезд в страну, ограничения свободы передвижения не распространяются.

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