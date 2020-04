Поездки в Эстонию из других стран: кому разрешено пересекать границу, а кого не пропустят

Транзит через Литву – каковы условия?

Больше нельзя пользоваться для транзита своим транспортом (частный автомобиль или такси). Поскольку транзит нужно предварительно согласовать с официальными властями Литвы, то, пожалуйста, сообщите о себе в посольство Эстонии в Вильнюсе (имя, телефон / электронная почта, номер документа) sekretar@estemb.lt. Поездки из Эстонии в Литву через Латвию не разрешены, то есть из Эстонии нельзя поехать в аэропорт встречать или забрать своих родственников/друзей.

Нахожусь в США, и срок моей визы /ESTA начинает истекать, но я не могу найти обратные рейсы. Что мне делать?

Если вы находитесь в США по безвизовой программе (ESTA), то должны учитывать, что не можете находиться на территории США дольше первоначальных 90 дней. Таким образом, советуем вам при первой возможности вернуться обратно в Европу. В чрезвычайных случаях (например, если вы оказались в больнице, или ваш рейс отменен, например, из-за погодных условий), у вас есть возможность подать заявление властям США (US Citizenship and Immigration Services), чтобы они смогли взвесить возможность выдачи особого разрешения на продление срока пребывания на 30 дней (grant of satisfactory departure). Контакты ближайшей службы гражданства и миграции можно найти ЗДЕСЬ.