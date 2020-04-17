Поездки в Эстонию из других стран: кому разрешено пересекать границу, а кого не пропустят

Граждане Эстонии и Евросоюза, а также граждане с неопределенным гражданством (т.е. с паспортом иностранца) по-прежнему могут покинуть Россию. Однако эта ситуация может очень быстро измениться, и мы советуем вернуться в Эстонию при первой же возможности.

Пересечение границы России возможно при осуществлении грузоперевозок или в случае поездки на похороны близкого родственника.

Я нахожусь в данный момент за рубежом и думаю остаться тут на некоторое время. Что я должен иметь в виду, и когда восстановится авиасообщение?

Если Вы уверены в том, что находясь за рубежом будет безопаснее, то Вы не должны возвращаться обратно на родину. При принятии решения, пожалуйста, исходите из следующих рекомендаций:

• Скорее всего кризис продлится дольше. В сложившейся ситуации Вы должны быть готовы провести не менее 2 месяцев в месте своего пребывания.

• Количество транспортных сообщений постоянно уменьшается. Несмотря на то, что граница Эстонии открыта для постоянных жителей и граждан страны, в возникшей ситуации могут остаться только единичные авиасообщения с Эстонией. Могут полностью прекратиться пассажирские перевозки.

• Как правило, государства только ужесточают правила до того, как они начинают ослабевать. Просим учитывать то, что могут закрыться точки общепита и средства размещения, могут исчезнуть местные сезонные работы.

• Пожалуйста, убедитесь в том, что Вы находитесь на законных основаниях для пребывания в стране местонахождения (проверьте, надо ли ходатайствовать о получении визы, вида на жительство или об их продлении; надо ли зарегистрировать своё пребывание в миграционном департаменте и т.д.). Информацию о требованиях следует узнать в миграционном департаменте страны нахождения. Также можете обратиться в местное посольство Эстонии.

• Если Вы решили вернуться в Эстонию, то сделать это надо как можно быстрее.