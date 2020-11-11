Пограничная служба Финляндии: граница для российских туристов остается закрытой — новый закон ничего не меняет

В некоторых российских СМИ прошла информация о том, что Финляндия планирует открыть границы для туристов из России.

Подобные заявления вводят в заблуждение, так как готовящийся законопроект об открытии границ для иностранных туристов пока не касается россиян. Почему пока?

– В первую очередь границы, согласно закону, будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый “зеленый список”, — поясняет начальник отдела пограничного контроля Главного управления пограничной службы Туомас Лаосмаа.

Россия из-за царящей в стране плохой эпидемиологической ситуации в этот список не входит. Как пояснили в Пограничной службе, представители которой принимали непосредственное участие в разработке законопроекта, “зеленый список” обновляется по мере того, как меняется ситуация с коронавирусом в той или иной стране.