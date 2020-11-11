Пограничная служба Финляндии: граница для российских туристов остается закрытой — новый закон ничего не меняет
До улучшения эпидемиологической ситуации в России открытие финско-российской границы выглядит маловероятным, сообщает YLE.
До улучшения эпидемиологической ситуации в России открытие финско-российской границы выглядит маловероятным, сообщает YLE.
В некоторых российских СМИ прошла информация о том, что Финляндия планирует открыть границы для туристов из России.
Подобные заявления вводят в заблуждение, так как готовящийся законопроект об открытии границ для иностранных туристов пока не касается россиян. Почему пока?
– В первую очередь границы, согласно закону, будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый “зеленый список”, — поясняет начальник отдела пограничного контроля Главного управления пограничной службы Туомас Лаосмаа.
Россия из-за царящей в стране плохой эпидемиологической ситуации в этот список не входит. Как пояснили в Пограничной службе, представители которой принимали непосредственное участие в разработке законопроекта, “зеленый список” обновляется по мере того, как меняется ситуация с коронавирусом в той или иной стране.
– Сейчас в списке Макао, Китай, Таиланд, Австралия, Гонконг, Руанда, Новая Зеландия, Сингапур, Япония и Южная Корея. Стоит признать, что обновление списка происходит медленно, — замечает Лаосмаа.
Финляндия не имеет права самостоятельно принимать решения об открытии внешних границ ЕС в условиях пандемии. Новый закон, который позволит путешествовать внутри Евросоюза, планируют утвердить до конца текущего года. Что касается открытия финляндско-российской границы, то гражданам ничего не остается, как надеяться на улучшение эпидемиологической ситуации, что позволит включить Россию в “зеленый список” ЕС.
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