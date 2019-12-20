Полетели? Авиакомпания airBaltic открывает новый прямой рейс Таллинн — Зальцбург

“В течение долгих лет Зальцбург был один из самых популярных горнолыжных направлений для жителей Прибалтики. Предлагая новый прямой рейс в зимнее время, мы усиливаем свои позиции в Таллинском аэропорту, а также демонстрируем свое желание развивать воздушное сообщение Эстонии. Мы рады, что для местных жителей мы являемся выбором номер один”, — сказал Maртин Гаус, председатель правления airBaltic.

Полеты между Таллинном и Зальцбургом будут проходить раз в неделю, их будет обслуживать новый самолет Airbus A220-300. С полным планом полетов airBaltic, а также предложениями по новые направления можно уже познакомится на домашней странице предприятия по адресу www.airbaltic.com.

Из Таллинна airBaltic выполняет прямые рейсы в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс, а теперь и в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Пассажиры также могут выбирать удобные стыковочные рейсы через Ригу. В наступающем зимнем сезоне (начиная с 21 декабря) авиакомпания начнет предлагать прямой полет в направлении Таллинн — Зальцбург, а с мая — Таллинн — Ницца.