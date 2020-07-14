Полетели на юг Польши? LOT продает билеты из Таллинна в Краков и обратно за 124 евро!
Польская авиакомпания LOT, возобновляющая в июле авиасообщение с Таллинном, предлагает по выгодным ценам билеты в сказочный Краков.
Польская авиакомпания LOT, возобновляющая в июле авиасообщение с Таллинном, предлагает по выгодным ценам билеты в сказочный Краков.
Многие туристы считают Краков самым интересным городом в Польше. Сюда приезжают, чтобы познакомиться с королевскими достопримечательности, посетить впечатляющие и ужасающие памятники Второй мировой войны, насладиться удивительной по гармоничности архитектурой и посетить уютные кафе и рестораны. Гулять по городу можно дни напролет, но если позволяет время, можно путешествовать и по окрестностям - например, заехать в Величку, где находятся знаменитые соляные копи, или живописный курорт Закопане. Кроме того, из Кракова ходят скоростные электрички до Варшавы (в среднем в пути около 2.5 часа) и Вроцлава (около 3.5 часа в пути). Так что можно устроить себе невероятно интересное путешествие!
Польская авиакомпания LOT предлагает рейсы из Таллинна в Краков с пересадкой в Варшаве. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 124 евро.
Примерные даты вылета:
18.08 — 26.08.2020 124 €
02.09 — 06.09.2020 124 €
05.09 — 10.09.2020 124 €
12.09 — 17.09.2020 124 €
19.09 — 23.09.2020 124 €
01.10 — 07.10.2020 124 €
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