Полеты в Таллинн приостановили шесть международных авиакомпаний

По состоянию на конец октября в Таллиннский аэропорт приостановили полеты шесть авиакомпаний: Wizzair, Norwegian, easyJet, Aeroflot, Belavia и Turkish Airlines. Как сообщил Таллиннский аэропорт, крупнейшая авиакомпания Балтийского региона airBaltic в октябре обслужила 31% пассажиров главной воздушной гавани Эстонии.
В октябре через Таллиннский аэропорт прошло 35 025 пассажиров, что составило 11% от числа пассажиров в октябре прошлого года, пишет Ärileht.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, на авиаперевозках скажется значительное увеличение количества заразившихся коронавирусом в Европе.
“В поездки отправляются те, кому действительно это нужно сделать, и это привело к уменьшению количества авиапассажиров не только в годовом исчислении, но и по сравнению с сентябрем, когда Таллиннский аэропорт обслужил более 45 000 пассажиров. В сегодняшней ситуации надо похвалить людей за их ответственное поведение во время школьных каникул, когда люди адекватно оценили ситуацию, отдыхали дома и откладывали более длительные поездки на будущее”, — сказал Пяргмяэ.
“Несмотря на сокращение количества пассажиров, мы обеспечиваем аэропорт максимально возможным обслуживанием для тех, кто еще пользуются услугами аэропорта. Мы также помогаем в организации тестирования людей, прибывающих в Эстонию самолетами, и это очень хорошо было принято пассажирами. Таким образом мы можем способствовать тому, что люди, прибывающие из-за границы, были проверены и в случае положительных результатов тестов можно было бы быстро замедлить распространение вируса”, — добавил Пяргмяэ.
Регулярные рейсы в Таллинн выполняли семь авиакомпаний, но по состоянию на конец октября рейсы в Эстонию приостановили Wizzair, Norwegian, easyJet, Аэрофлотом, Белавиа и Turkish Airlines.
Кроме того, в конце октября произошел переход на зимний план полетов, во время которого обычно наблюдается низкий спрос на полеты по сравнению с летним периодом. Правда, в конце года также ожидается открытие новых прямых линий в Берген и Тронхейм в Норвегии, а также сезонные рейсы в австрийский Зальцбург. Все это произойдет при условии, что ситуация с коронавирусом снова будет под контролем.
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