Полеты в Таллинн приостановили шесть международных авиакомпаний

В октябре через Таллиннский аэропорт прошло 35 025 пассажиров, что составило 11% от числа пассажиров в октябре прошлого года, пишет Ärileht.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, на авиаперевозках скажется значительное увеличение количества заразившихся коронавирусом в Европе.

“В поездки отправляются те, кому действительно это нужно сделать, и это привело к уменьшению количества авиапассажиров не только в годовом исчислении, но и по сравнению с сентябрем, когда Таллиннский аэропорт обслужил более 45 000 пассажиров. В сегодняшней ситуации надо похвалить людей за их ответственное поведение во время школьных каникул, когда люди адекватно оценили ситуацию, отдыхали дома и откладывали более длительные поездки на будущее”, — сказал Пяргмяэ.

“Несмотря на сокращение количества пассажиров, мы обеспечиваем аэропорт максимально возможным обслуживанием для тех, кто еще пользуются услугами аэропорта. Мы также помогаем в организации тестирования людей, прибывающих в Эстонию самолетами, и это очень хорошо было принято пассажирами. Таким образом мы можем способствовать тому, что люди, прибывающие из-за границы, были проверены и в случае положительных результатов тестов можно было бы быстро замедлить распространение вируса”, — добавил Пяргмяэ.