Полеты Wizz Air из Украины в Таллинн продлились всего один день

Министерство экономики разрешает авиасообщение со странами, в которых кумулятивное число зараженных коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25. На Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, что позволило Wizz Air возобновить полеты, сообщает rus.err.ee.

Однако уже 31 июля поступили новые данные, согласно которым коэффициент заболеваемости в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу, воскресенье и понедельник рейсы были отменены.