Полеты Wizz Air из Украины в Таллинн продлились всего один день

Венгерская авиакомпания Wizz Air, возобновившая в прошлый четверг авиаперелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн, была вынуждена снова их прервать из-за роста заболеваемости COVID-19 на Украине.
Министерство экономики разрешает авиасообщение со странами, в которых кумулятивное число зараженных коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25. На Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, что позволило Wizz Air возобновить полеты, сообщает rus.err.ee.
Однако уже 31 июля поступили новые данные, согласно которым коэффициент заболеваемости в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу, воскресенье и понедельник рейсы были отменены.
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