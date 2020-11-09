Полиция разъясняет: можно ли беспрепятственно съездить в Латвию на шопинг и вернуться обратно

В редакцию RusDelfi обратился читатель Николай, который поинтересовался, может ли он беспрепятственно съездить в Латвию в приграничный город за алкоголем и сразу вернуться обратно.
Как пояснили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, проверки на границе Эстонии и Латвии проводятся выборочно. Но если житель Эстонии едет в Латвию за покупками, то по возвращению он обязан соблюдать самоизоляцию.
Въезд в Эстонию из Финляндии, Латвии и Литвы
Ограничение свободы передвижения не распространяется на лиц без признаков заболевания, которые в течение последних 10 дней находились на территории Литвы и Латвии и прибыли оттуда в Эстонию, если:
- лицо прошло тестирование на коронавирус в течение 48 часов до прибытия в Эстонию и результат был отрицательным. Отправляясь из Эстонии в вышеназванные страны и возвращаясь оттуда в Эстонию, можно пройти тестирование на коронавирус и в Эстонии, причем после получения отрицательного результата можно сразу вернуться к нормальной жизни. До получения результата теста следует самоизолироваться;
- лицо прибыло в Эстонию для выполнения работы, прохождения обучения, получения медицинской услуги, участия в семейном мероприятии или транзита. По вышеназванным причинам отсутствует обязательство пройти тестирование на коронавирус до прибытия в Эстонию.
Информация о странах и ограничениях на передвижение для прибывающих из определенных стран лиц размещена на сайте Министерства иностранных дел.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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