Полиция разъясняет: можно ли беспрепятственно съездить в Латвию на шопинг и вернуться обратно

Как пояснили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, проверки на границе Эстонии и Латвии проводятся выборочно. Но если житель Эстонии едет в Латвию за покупками, то по возвращению он обязан соблюдать самоизоляцию.

Въезд в Эстонию из Финляндии, Латвии и Литвы

Ограничение свободы передвижения не распространяется на лиц без признаков заболевания, которые в течение последних 10 дней находились на территории Литвы и Латвии и прибыли оттуда в Эстонию, если:

- лицо прошло тестирование на коронавирус в течение 48 часов до прибытия в Эстонию и результат был отрицательным. Отправляясь из Эстонии в вышеназванные страны и возвращаясь оттуда в Эстонию, можно пройти тестирование на коронавирус и в Эстонии, причем после получения отрицательного результата можно сразу вернуться к нормальной жизни. До получения результата теста следует самоизолироваться;