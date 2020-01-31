Полный список: авиакомпании по всему миру начали отменять полеты в Китай из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса большое количество авиакомпаний решило не рисковать и приостановило свои рейсы в разные китайские города, пишет Ärileht.
Из-за вспышки коронавируса большое количество авиакомпаний решило не рисковать и приостановило свои рейсы в разные китайские города, пишет Ärileht.
По данным на утро пятницы, от коронавируса скончалось уже 213 человек, пишет Reuters. Ниже приведен список авиакомпаний, отказавшихся на время от полетов в Китай:
Air Canada — с 28.01 приостановила часть рейсов в Китай
Air France — с 30.01 полностью отказалась от всех рейсов в Китай (до 9.02)
Air India — отказалась от рейса Мумбай-Дели-Шанхай на период 31.01-14.02
Air New Zealand — полностью отказалась от рейсов между Шанхаем и Оклендом до 31.03
Air Seoul — с 28.01 полностью отказалась от всех рейсов в Китай
Air Tanzania — изначально планировала запустить в феврале рейсы в Китай, но от этих планов решили отказаться на неопределенный срок.
American Airlines — приостановила все рейсы из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай на период 09.01-27.03
British Airways — с 30.01 на месяц отказалась от всех рейсов в Китай
Cathay Pacific Airways — почти в 2 уменьшает количество рейсов в Китай с 30.01 до конца марта.
Delta Air Lines — отменяет часть рейсов в Китай с 06.02 по 30.04 (с 42 до 21 рейса в неделю)
Egyptair — с 01.02 отменяет все рейсы в Китай
Ethiopian AIirlines — с 30.01 отменяет все рейсы в Китай
Finnair — 28.01 финский авиаперевозчик объявил, что до конца марта отменяет рейсы в Пекин и Нанкин.
Lion Air — индонезийская авиакомпания приостанавливает с февраля все полеты в Китай. На данный момент уже отменены 6 рейсов из различных индонезийских городов в Китай.
Lufthansa — 29 января было объявлено, что Lufthansa, Swiss ja Austrian Airlines отменяет все рейсы в Китай до 09.02, сделав исключение только для полетов в Гонконг.
SAS — с 31.01 по 09.02 отменяет все рейсы в Пекин и Шанхай (до это проводили 12 рейсов в неделю)
Singapore Airlines — начиная с февраля уменьшает количество рейсов во все китайские города.
Turkish Airlines — с 05.01 по 29.02 уменьшает количество рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Сиань.
United Airlines — приостанавливает до 28.03 полеты из США в Пекин, Гонконг и Шанхай (всего отменено 332 рейса).
United Parcel Service — по данным на 30.01 уже по разным причинам отменено 22 рейса в Китай
Virgin Atlantic — с 02.02 на две недели отменяет все рейсы в Китай
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