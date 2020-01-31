Полный список: авиакомпании по всему миру начали отменять полеты в Китай из-за коронавируса

По данным на утро пятницы, от коронавируса скончалось уже 213 человек, пишет Reuters. Ниже приведен список авиакомпаний, отказавшихся на время от полетов в Китай:

Air Canada — с 28.01 приостановила часть рейсов в Китай

Air France — с 30.01 полностью отказалась от всех рейсов в Китай (до 9.02)

Air India — отказалась от рейса Мумбай-Дели-Шанхай на период 31.01-14.02

Air New Zealand — полностью отказалась от рейсов между Шанхаем и Оклендом до 31.03

Air Seoul — с 28.01 полностью отказалась от всех рейсов в Китай

Air Tanzania — изначально планировала запустить в феврале рейсы в Китай, но от этих планов решили отказаться на неопределенный срок.

American Airlines — приостановила все рейсы из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай на период 09.01-27.03

British Airways — с 30.01 на месяц отказалась от всех рейсов в Китай