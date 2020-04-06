Половая дискриминация: как ужесточили карантин в Панаме

Он рассказал, что это решение было вызвано тем, что люди систематически нарушали режим самоизоляции — за минувшую неделю в стране за несоблюдение режима были задержаны 2000 человек.
Как сообщает DW, трансгендерные мужчины и женщины уже обеспокоились из-за этого решения — им неясно, что делать, если в паспорте обозначен не тот пол, с которым они себя идентифицируют.
Режим принудительной самоизоляции власти Панамы ввели 25 марта. Он предусматривает, что жителям страны отведено по два часа на покупку продуктов и лекарств с 6.30 до 19.30 в течение дня, причем время, когда человек может выйти, определялось последней цифрой в его паспорте.
Сейчас Панама входит в число стран Латинской Америки, сильнее всего затронутых пандемией COVID-19. По данным национального министерства здравоохранения, в этой центральноамериканской стране зафиксирован сейчас 1181 случай заболевания коронавирусом нового типа. Девять человек уже вылечились, умерли — 30 пациентов.
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