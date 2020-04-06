Половая дискриминация: как ужесточили карантин в Панаме

В Панаме предприняли неожиданную попытку остановить распространение коронавирусной инфекции. Как сообщает France24, с 1 апреля к уже существующему режиму принудительной самоизоляции там добавили новое правило — теперь мужчины и женщины должны выходить на улицу за продуктами или по неотложным делам в разные дни.



По новому решению властей, женщины могут отправиться в супермаркет или аптеку по понедельникам, средам и пятницам, а мужчины — по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье жителям Панамы вообще запрещено появляться на улицах. Это правило будет действовать в течение 15 дней.

Власти объясняют гендерные ограничения заботой о гражданах. “Этот жесткий карантин направлен ни на что иное как на сохранение ваших жизней”, — заявил на пресс-конференции в понедельник, 30 марта, министр внутренних дел Панамы Хуан Пино.