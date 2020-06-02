Польша пока не будет открывать границу для туристов из стран Балтии
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы не добились от своего польского коллеги Яцека Чапутовича обещания открыть в ближайшее время границы Польши для жителей стран Балтии.
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы не добились от своего польского коллеги Яцека Чапутовича обещания открыть в ближайшее время границы Польши для жителей стран Балтии.
Министр иностранных дел Польши указал на ситуацию в соседних Германии и Чехии, границы которых ежедневно пересекают десятки тысяч людей. Чапутович подчеркнул, что Польша разрешает трудовую миграцию для граждан ЕС, и отметил, что уровень распространения коронавируса в Германии заметно выше, чем в Польше, сообщает rus.err.ee.
Комментируя возможное открытие польской границы для туристов, Чапутович сказал, что такое решение все же может быть принято в течение нескольких недель. "Надеюсь, что в ближайшие недели можно будет снять ограничения и для туристов", - сказал он.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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