Польша полностью закрывает границы для иностранцев

"В текущей ситуации мы не можем позволить себе открывать границу для иностранцев. Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше. Мы входим в новую фазу борьбы с коронавирусом", - резюмировал он.

"Будут приостановлены международные пассажирские воздушные перевозки, равно как и железнодорожное сообщение, они будут приостановлены с воскресенья, с 00:00 в воскресенье, то есть в ночь с субботы на воскресенье", - добавил премьер-министр.

"Мы принимаем решение о временном возвращении границ, - сказал он, - Заботясь о безопасности поляков, мы будем вводить полный контроль на всех польских границах. Моравецкий подчеркнул, что речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, так как на востоке - на границе с Украиной, Белоруссией и Россией контроль и так производится.