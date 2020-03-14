Польша полностью закрывает границы для иностранцев

Правительство Польши приняло решение о закрытии границ страны, чтобы противодействовать распространению коронавируса, сообщает TASS.
"В текущей ситуации мы не можем позволить себе открывать границу для иностранцев. Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше. Мы входим в новую фазу борьбы с коронавирусом", - резюмировал он.
"Будут приостановлены международные пассажирские воздушные перевозки, равно как и железнодорожное сообщение, они будут приостановлены с воскресенья, с 00:00 в воскресенье, то есть в ночь с субботы на воскресенье", - добавил премьер-министр.
"Мы принимаем решение о временном возвращении границ, - сказал он, - Заботясь о безопасности поляков, мы будем вводить полный контроль на всех польских границах. Моравецкий подчеркнул, что речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, так как на востоке - на границе с Украиной, Белоруссией и Россией контроль и так производится.
По словам премьера, сначала этот режим будет введен на 10 дней с возможностью продления на 20 дней, а потом на месяц. "Все возвращающиеся в страну граждане будут отправлены в 14-дневный карантин", - добавил премьер.
По словам министра внутренних дел и администрации республики Мариуша Каминьского, для некоторых иностранцев могут быть сделаны исключения, если они связаны с Польшей, "постоянно здесь проживают и работают". "Они смогут вернуться, если сейчас находятся за границей. Но условие одно - 14-дневный карантин", - указал он.
Моравецкий отметил, что в соседних с Польшей странах коронавирус распространяется очень быстро. "Наша задача - остановить темпы роста, которые были зафиксированы у наших соседей", - указал премьер и заверил, что все службы готовы действовать.
Транспорт, магазины и бары
При этом глава польского правительства подчеркнул, что движение товаров будет продолжаться без ограничений.
"С субботы мы ограничиваем деятельность торговых центров, где будут действовать продуктовые магазины и магазины со средствами гигиены. Мы приняли решение прекратить работу в других магазинах, чтобы не создавать лишнее движение в торговых центрах. Так нам рекомендуют эксперты", - сказал премьер. Все другие торговые точки и банки будут функционировать нормально, заверил премьер.
"Мы приостанавливаем работу всех ресторанов, кафе, баров, клубов и других мест развлечений. Специалисты говорят нам, что это необходимо", - добавил он.
Ограничение прав и свобод
Кроме того, по словам премьера, власти Польши считают необходимым запретить гражданам собираться в группах более 50 человек. "Ограничение собраний численностью более 50 человек носит общий характер. Оно касается всех мест, где могут собираться люди", - сказал он, подчеркнув, что запрет касается в том числе маршей, демонстраций, религиозных и политических собраний.
В четверг министр здравоохранения Польши информировал о введении в стране положения эпидемиологической угрозы. Это распоряжение позволяет временно ограничивать передвижение, вводить запрет на использование определенных продуктов и товаров, массовых собраний, ограничивать работу учреждений, требовать предоставления зданий и территорий для противоэпидемиологических действий.
В польской конституции закреплены три вида особого положения, которые могут вводиться властями в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди них положение стихийного бедствия, чрезвычайное положение и военное положение. Каждый из этих режимов позволяет властям вводить те или иные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, включая закрытие государственных границ.
По завершении срока действия одного из таких положений, согласно закону, нельзя проводить выборы в течение 90 дней. Очередные президентские выборы в республике в республике намечены на май.
Коронавирус в Польше
В Польше на данный момент зафиксировано 68 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 521 человек госпитализирован с подозрением на заражение, более 3 тыс. находятся в условиях домашнего карантина, одна женщина умерла.
Власти республики ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия. В период с 12 до 25 марта в стране будут закрыты все образовательные учреждения, а также театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения культуры, закрылись представительства многих компаний и даже налоговая служба. Закрывать отдельные города и ограничивать передвижение правительство пока не планирует.
Диагностику анализов пациентов с подозрением на коронавирус в Польше проводят 15 лабораторий. Власти страны заверяют, что тестов хватает. В республике выделено 19 больниц в разных регионах страны, которые предназначены исключительно для зараженных коронавирусом.
В Польше наблюдается нехватка защитной одежды для медиков, масок и средств для дезинфекции рук. Несмотря на призывы правительства избегать мест массового скопления людей, в торговых сетях наблюдается большой ажиотаж - обеспокоенные происходящим граждане раскупают крупы, консервы и средства личной гигиены.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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