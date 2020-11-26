Помощь будет! Еврокомиссия дала разрешение на поддержку туристического сектора Эстонии
Европейская комиссия на основании временных правил оказания государственной помощи одобрила план Эстонии выделить пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям туристического сектора 5,5 млн евро.
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