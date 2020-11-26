26.11.2020, 15:53

Помощь будет! Еврокомиссия дала разрешение на поддержку туристического сектора Эстонии


EST
Väljasurev Tallinna vanalinn 4.11.2020
Väljasurev Tallinna vanalinn 4.11.2020Foto: Andres Putting

Европейская комиссия на основании временных правил оказания государственной помощи одобрила план Эстонии выделить пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям туристического сектора 5,5 млн евро.

Дотации будут прямые, и ходатайствовать о них смогут предприятия по размещению, турбюро, операторы туристических аттракционов, поставщики туристических услуг и услуг автобусных перевозок, организаторы конференций и гиды, сообщает rus.err.ee.

В Еврокомиссии посчитали, что программа Эстонии соответствует условиям (размер пособия одному предприятию не превышает 800 000 евро, и оно будет выплачено не позднее 30 июня 2021 года) и необходимо для экономики страны.

Читайте также: