Помощь будет! Еврокомиссия дала разрешение на поддержку туристического сектора Эстонии

Дотации будут прямые, и ходатайствовать о них смогут предприятия по размещению, турбюро, операторы туристических аттракционов, поставщики туристических услуг и услуг автобусных перевозок, организаторы конференций и гиды, сообщает rus.err.ee.

В Еврокомиссии посчитали, что программа Эстонии соответствует условиям (размер пособия одному предприятию не превышает 800 000 евро, и оно будет выплачено не позднее 30 июня 2021 года) и необходимо для экономики страны.