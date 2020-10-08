Помощь будет! Правительство приняло решение поддержать туристический сектор Эстонии(7)
Правительство одобрило сегодня перечень целевых групп и условия распределения кризисной помощи объемом в 5,8 миллиона евро, предназначенной для туристического сектора. Большая часть этих средств дойдет до адресатов через Министерство экономики и коммуникаций и Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS). 200 000 евро из этой суммы предназначено для организаторов международных концертов, эти средства будет распределять Министерство культуры.
"Обезумела совсем?": поступок Малышевой возмутил россиян
Порошенко все хуже и хуже
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
"Ростех" запустил тестовую IT-инфраструктуру на отечественных ПО