Помощь будет! Правительство приняло решение поддержать туристический сектор Эстонии
Правительство одобрило сегодня перечень целевых групп и условия распределения кризисной помощи объемом в 5,8 миллиона евро, предназначенной для туристического сектора. Большая часть этих средств дойдет до адресатов через Министерство экономики и коммуникаций и Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS). 200 000 евро из этой суммы предназначено для организаторов международных концертов, эти средства будет распределять Министерство культуры.
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