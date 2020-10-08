Помощь будет! Правительство приняло решение поддержать туристический сектор Эстонии

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что COVID-19 из всего экономического сектора нанес самый сильный удар именно по туризму. И государство пытается посильно помочь сфере, павшей жертвой международного кризиса. “Во время первой волны распространения вируса правительство выделило туристическим предприятиям 25 миллионов евро. Теперь мы направили в поддержку туристических предприятий 5,8 миллиона евро, чтобы частично компенсировать потери от кризиса”, — сказал он. “Каждый из нас может поддержать местные туристические предприятия. Вклад каждого отдыхающего на родине сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку способствует тому, чтобы и в следующие сезоны было кому организовывать наш отдых”, — добавил премьер-министр.

Министр внешней торговли и информационных технологий Рауль Сиэм отметил, что условия поддержки туристического сектора разработаны с учетом его специфики и масштабов нанесенного кризисом ущерба. “Важно поддержать те предприятия, которые не были в числе целевых групп выделенной весной поддержки, и те, на которые все еще распространяются всевозможные ограничения. Им труднее всего выживать в нынешней ситуации”, — сказал Сиэм.