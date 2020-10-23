Помощь будет! Таллинн разработал пакет поддержки туристического сектора

Льгота не действует также в случае, если предприниматель обрабатывает и продает сельскохозяйственную продукцию и передает частично или полностью льготу ее первичным производителям и льгота устанавливается исходя из цены или количества выведенной на рынок закупленной у поставщика или других задействованных лиц продукции.

Также мера помощи не распространяется на арендаторов, которые используют городское имущество и городские сооружения в целях коммерческой деятельности, направленной на местного клиента — например, театры, музеи и прочие культурные учреждения.

Льготы применяются задним числом, с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. Выделяемая помощь является государственной поддержкой, основанием для которой стало решение Европейской комиссии от 21 октября.

Первый пакет помощи, предназначенной для предпринимателей для смягчения последствий чрезвычайного положения Таллиннская горуправа утвердила в апреле этого года.