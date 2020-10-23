Помощь будет! Таллинн разработал пакет поддержки туристического сектора

Таллиннская горуправа постановила начиная с сентября и до конца текущего года освободить в объеме 80% от платы за аренду помещений действующие в центре города предприятия торговли, проведения досуга и общественного питания; вспомогательные меры в виде государственной помощи теперь утверждены соответствующим решением Европейской комиссии.
В соответствии с постановлением горуправы, льготы по аренде городских площадей распространяются только на предпринимателей Кесклинна. Так, на 80% снижается ставка арендной платы для арендаторов бизнес-площадей Кесклинна, которые используют их при работе под деятельность общепита, торговли и проведения досуга; арендаторам площадей по адресу ул. Виру, 26 арендная плата понижается на 30%, арендаторам ночных клубов — на 100%. Арендаторам, которые для ведения торговли используют в районе Кесклинн городские сооружения (торговля рукоделием на ул. Мюйривахе, террасы, станки для чеканки монет, а также тележки, с которых продают орешки, наблюдательные бинокли), получают 100% освобождение от арендной платы.
По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, уже в конце лета город выступил с предложением составить новые меры помощи, чтобы смягчить возникшие из-за режима чрезвычайного положения негативное воздействие на предпринимателей.
“Теперь вдобавок к мерам помощи для Кесклинна мы получили также государственную поддержку, базой для которой стало решение Еврокомиссии от 21 октября, — сказал Рийсалу. — Пакетом помощи для предпринимателей района Кесклинн мы поддержим как государственную экономику, так и сохранение рабочих мест и качества жизни многих горожан. Сильнее всего в нынешнем кризисе пострадал туристический сектор, который не смог восстановиться за лето, а осень в этом секторе является завершением сезона. Поскольку в этот высокий сезон количество зарубежных туристов в Таллинне катастрофически снизилось, то, соответственно, наибольшие убытки понесли и предприниматели, работающие в Кесклинне. Поэтому вторым таллиннским пакетом мер помощи утверждаются льготы для действующих в центре предпринимателей, наиболее сильно зависевших от летнего туристического сезона”.
При планировании мер помощи исходили из условий конкретного договора, типа договора, сферы деятельности договорного партнера и того, в какой степени весенняя чрезвычайная ситуация повлияла на экономическую деятельность договорного партнера. Льготу по аренде городского имущества не дают в случае, если по состоянию на 31 октября (включительно) у арендатора была задолженность перед городом и не заключен договор по реструктуризации долга, причем срок действия договоров по реструктуризации долгов не должен быть дольше, чем до 31.12.2020 года. Льготы не действуют и в случае, если арендатор является городским учреждением, бизнес-единицей или целевым учреждением, целевым учреждением или бизнес-единицей с участием города, или недоходным учреждением. Льгота по оплате аренды также не применяется в случае, если основой для заключения арендного договора бизнес-площади является решение Таллиннского горсобрания, независимо от цели использования договора.
Льгота не действует также в случае, если предприниматель обрабатывает и продает сельскохозяйственную продукцию и передает частично или полностью льготу ее первичным производителям и льгота устанавливается исходя из цены или количества выведенной на рынок закупленной у поставщика или других задействованных лиц продукции.
Также мера помощи не распространяется на арендаторов, которые используют городское имущество и городские сооружения в целях коммерческой деятельности, направленной на местного клиента — например, театры, музеи и прочие культурные учреждения.
Льготы применяются задним числом, с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. Выделяемая помощь является государственной поддержкой, основанием для которой стало решение Европейской комиссии от 21 октября.
Первый пакет помощи, предназначенной для предпринимателей для смягчения последствий чрезвычайного положения Таллиннская горуправа утвердила в апреле этого года.
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