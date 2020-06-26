Попавшие за границу туристы рассказали о преимуществах отдыха при пандемии

По словам туристов, в июне популярные курорты, обычно переполненные людьми, оказались полупустыми. Так, Джулия Брум (Julie Broom), которая была одной из первых иностранок, прибывших в испанский город Аликанте (центр провинции Валенсия), рассказала, что проводит время в баре на пустынной набережной и наслаждается солнцем.

“Пляж пуст, мы чувствуем, будто город открыт только для нас”, — отметила Брум. Она добавила, что летела на курорт на полупустом рейсе — в самолете было всего 80 человек, в аэропорту у всех проверили температуру, но не выдали никаких форм для заполнения.

Женщина призналась, что на отдыхе чувствует себя “безопасно”, поскольку Испания уже оправилась от коронавируса и готова к приему туристов.

Другой путешественник, побывавший на том же курорте в начале сезона, отметил, что от аэропорта ему пришлось ехать в отель на такси за 90 евро, поскольку не было автобусов. При этом Майкл Голден (Michael Golden) признал, что отдых ему нравится, и он не боится заразиться коронавирусом.