Попавшие за границу туристы рассказали о преимуществах отдыха при пандемии
Британские туристы, которым удалось попасть за границу, рассказали о преимуществах отдыха во время пандемии коронавируса.
Британские туристы, которым удалось попасть за границу, рассказали о преимуществах отдыха во время пандемии коронавируса.
По словам туристов, в июне популярные курорты, обычно переполненные людьми, оказались полупустыми. Так, Джулия Брум (Julie Broom), которая была одной из первых иностранок, прибывших в испанский город Аликанте (центр провинции Валенсия), рассказала, что проводит время в баре на пустынной набережной и наслаждается солнцем.
“Пляж пуст, мы чувствуем, будто город открыт только для нас”, — отметила Брум. Она добавила, что летела на курорт на полупустом рейсе — в самолете было всего 80 человек, в аэропорту у всех проверили температуру, но не выдали никаких форм для заполнения.
Женщина призналась, что на отдыхе чувствует себя “безопасно”, поскольку Испания уже оправилась от коронавируса и готова к приему туристов.
Другой путешественник, побывавший на том же курорте в начале сезона, отметил, что от аэропорта ему пришлось ехать в отель на такси за 90 евро, поскольку не было автобусов. При этом Майкл Голден (Michael Golden) признал, что отдых ему нравится, и он не боится заразиться коронавирусом.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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