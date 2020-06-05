Популярные туристические сайты Балтии предлагают бесплатную рекламу в целях поддержки путешествий

В это кризисное время, когда туристический бизнес задыхается от нехватки клиентов, закрытых границ и сокращения расходов на маркетинг, TravelBlog Baltic, занимающийся популяризацией путешествий, принял решение поддержать туризм в странах Балтии.

"Путешествие и туризм для нас не просто бизнес!" - говорит команда этого популярного проекта.

"Поэтому мы обращаемся ко всем владельцам и управляющим туристических объектов в Латвии, Литве и Эстонии с уникальным предложением.

TravelBlog Baltic готов разместить любую рекламную публикацию о вашем туристическом объекте или продукте совершенно бесплатно на русском, латышском, литовском, эстонском языках на всех наших ресурсах: travelblog.lv, travelblog.lt, travelblog.ee. Единственное условие - публикация должна быть уникальной.

Таким образом, мы хотим внести свой посильный вклад в продвижение туризма в странах Балтии и рассказать об уникальных туристических местах, продуктах и услугах нашим читателям, которых уже более полумиллиона в более чем в 180 странах!