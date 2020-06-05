Популярные туристические сайты Балтии предлагают бесплатную рекламу в целях поддержки путешествий
Известный в Эстонии, Латвии и Литве TravelBlog Baltic поддержит туристический бизнес Балтии.
Известный в Эстонии, Латвии и Литве TravelBlog Baltic поддержит туристический бизнес Балтии.
В это кризисное время, когда туристический бизнес задыхается от нехватки клиентов, закрытых границ и сокращения расходов на маркетинг, TravelBlog Baltic, занимающийся популяризацией путешествий, принял решение поддержать туризм в странах Балтии.
"Путешествие и туризм для нас не просто бизнес!" - говорит команда этого популярного проекта.
"Поэтому мы обращаемся ко всем владельцам и управляющим туристических объектов в Латвии, Литве и Эстонии с уникальным предложением.
TravelBlog Baltic готов разместить любую рекламную публикацию о вашем туристическом объекте или продукте совершенно бесплатно на русском, латышском, литовском, эстонском языках на всех наших ресурсах: travelblog.lv, travelblog.lt, travelblog.ee. Единственное условие - публикация должна быть уникальной.
Таким образом, мы хотим внести свой посильный вклад в продвижение туризма в странах Балтии и рассказать об уникальных туристических местах, продуктах и услугах нашим читателям, которых уже более полумиллиона в более чем в 180 странах!
Присылайте вашу рекламу на info@ travelblog.lv c пометкой "TravelBlog Baltic help".
Редакция TravelBlog Baltic оставляет за собой право не публиковать материалы, нарушающие законодательство или по другим веским причинам".
Более подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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