26.01.2020, 12:16

Посетить Дальний Восток России по электронной визе теперь смогут и граждане Эстонии

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Посетить Дальний Восток России по электронной визе теперь смогут и граждане Эстонии
Scanpix, REUTERS By-line:YURI MALTSEV

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил с 18 до 53 число стран, гражданам которых разрешено посетить регионы Дальнего Востока с помощью электронной визы. В расширенный список попала и Эстония, сообщает портал rus.err.ee.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа", - указано в распоряжении правительства РФ от 24 января 2020 года.

Теперь гражданам 53 государств устанавливается упрощенный порядок оформления виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до восьми суток, предполагающий возможность их выдачи в форме электронного документа.

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