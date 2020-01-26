Посетить Дальний Восток России по электронной визе теперь смогут и граждане Эстонии(28)
Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил с 18 до 53 число стран, гражданам которых разрешено посетить регионы Дальнего Востока с помощью электронной визы. В расширенный список попала и Эстония, сообщает портал rus.err.ee.
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