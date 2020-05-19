После коронавируса туризм в Испании станет другим

Индустрия туризма — основная отрасль испанской экономики. В ней занят каждый пятый работающий испанец, в этой сфере создается более 12 процентов ВВП страны. Но если в 2019 году в Испании побывали 84 млн туристов из других стран, то этим летом из-за пандемии Испания, возможно, будет вообще закрыта для иностранных отпускников. Исключение, может быть, сделают лишь для некоторых морских курортов, не затронутых COVID-19. Правда, на них смогут отдохнуть лишь граждане стран Евросоюза.

Между тем, в последние годы, несмотря на постоянный рост числа туристов, доходы отрасли по разным причинам практически не увеличивались. Нынешний простой дал испанскому турбизнесу возможность проанализировать ситуацию, чтобы принять меры для обновления отрасли, повышения ее привлекательности и рентабельности.

Коронавирус и другие проблемы