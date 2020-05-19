После коронавируса туризм в Испании станет другим
Туристическая индустрия Испании, фактически простаивающая из-за эпидемии COVID-19, использует вынужденную паузу для своего обновления. Каким же будет испанский туризм в будущем?
Туристическая индустрия Испании, фактически простаивающая из-за эпидемии COVID-19, использует вынужденную паузу для своего обновления. Каким же будет испанский туризм в будущем?
Индустрия туризма — основная отрасль испанской экономики. В ней занят каждый пятый работающий испанец, в этой сфере создается более 12 процентов ВВП страны. Но если в 2019 году в Испании побывали 84 млн туристов из других стран, то этим летом из-за пандемии Испания, возможно, будет вообще закрыта для иностранных отпускников. Исключение, может быть, сделают лишь для некоторых морских курортов, не затронутых COVID-19. Правда, на них смогут отдохнуть лишь граждане стран Евросоюза.
Между тем, в последние годы, несмотря на постоянный рост числа туристов, доходы отрасли по разным причинам практически не увеличивались. Нынешний простой дал испанскому турбизнесу возможность проанализировать ситуацию, чтобы принять меры для обновления отрасли, повышения ее привлекательности и рентабельности.
“Пандемия нанесла нам огромный ущерб — отели и рестораны, рассчитанные на туристов, простаивают”, — рассказала представитель Испанской конфедерации владельцев гостиниц (ИКВГ) Мария Креспо. По ее словам, некоторые эксперты даже заговорили о том, что туриндустрия не надежна, а посему “Испании следует переориентировать свою экономику на что-то менее уязвимое”. Однако, ИКВГ с таким мнением не согласна, считает, что туризм сможет быстро восстановить свои былые позиции.
Впрочем, продолжила Креспо, пандемия — не единственный вызов, брошенный отрасли. В последние годы многие иностранцы стали экономить, останавливаются, например, не в отелях, а на частных квартирах. Растет конкуренция и на международной арене — со стороны стран восточного и южного Средиземноморья, которые ранее европейцы избегали из-за угрозы терроризма. Не способствует туризму и Brexit — в прошлом англичане активнее других посещали Испанию.
Вместе с Институтом качества туризма, отметила далее представитель ИКВГ, “мы наметили программу обновления отрасли”. Ставка отныне делается не на увеличение числа гостей, не на массовость, а на “более качественный и комфортный туризм, на персонифицированное обслуживание при сохранении доступных цен”. Мы начали ремонт в гостиницах, рассказала далее Креспо, повышаем квалификацию персонала, упрощаем продажу туров и оформление клиентов, переходим на цифровые технологии. Особое внимание решено уделять семейному отдыху: специальные программы для детей и подростков, разработка соответствующих меню, систем развлечений и так далее.
Эксперты, отметила Креспо, считают вполне вероятным возобновление пандемии в будущем, поэтому мы предусмотрели некоторые санитарные меры. К примеру, все гостиницы отныне будут обязаны иметь запас защитных масок и перчаток для персонала и постояльцев, средства дезинфекции. Чтобы не допускать большого скопления людей, рестораны, если потребуется, будут обслуживать клиентов в несколько смен. Ну, а пляжи при неободимости будут разбиты на отгороженные друг от друга ячейки — для соблюдения социальной дистанции.
Модернизация туристической отрасли, как сообщили в пресс-службе министерства индустрии, торговли и туризма, проводится не только на морских курортах. С целью привлечения иностранных гостей Испания намерена в дальнейшем шире использовать свое культурно-историческое наследие. Но это не только государственные музеи, но частные, до сих пор малоизвестные коллекции.
В этой связи пресс-служба обратила внимание на недавнюю инициативу группы представителей испанской аристократии во главе с Хавьером де Сото, графом де Монтальво. Де Сото возглавляет деловой клуб под названием Сеть замков и дворцов Испании. Как пояснил служащий этой организации Себастьян Гарсия, ее члены готовы уже в следующем году в интересах развития туризма открыть для посещений не менее 250 своих владений.
Опыт успешной работы частных музеев в Испании, по словам Гарсия, уже есть, что “внушает веру в успех инициативы”. Так, в прошлом году герцог Альба открыл для публики часть своего дворца Лирия в Мадриде. В экспозиции, которой “могут позавидовать самые известные галереи мира”, — картины Эль Греко, Рембранта, Рубенса, Тициана, Веласкеса, Риберы, Мурильо, Гойи, Ренуара, Пикассо и других великих живописцев.
Среди документов и книг библиотеки — рукописи Колумба, первое издание Дон Кихота. И, разумеется, во дворце есть древнее оружие, доспехи, одежда и другие предметы быта предков герцога Альба, самой титулованной испанской династии. Ожидается, что в ближайшее время аристократ предоставит туристам возможность посещать и свой севильский дворец Лас-Дуэньяс.
Что же касается самого графа де Сото, то он отдал под музей свое владение Бельмонте в 150 км от Мадрида. Замок, построенный в XV веке, и его этнографическая коллекция являются, по оценкам специалистов, подлинной энциклопедией быта Испании того времени. Кроме того, здесь проходят чемпионаты мира по рыцарским поединкам, работает ресторан старинной кухни и “средневековый рынок” с товарами местных кустарей.
Посетителей знакомят также с печальной историей бывшей владелицы Бельмонте — испанки Эухении де Монтихо, вдовы французского императора Наполеона III. Как уверяют экскурсоводы, по ночам ее призрак бродит по замку, слышны рыдания — женщина оплакивает и безвременно скончавшегося супруга, и погибшего в 23 года единственного сына.
Впрочем, частные владения с коллекциями аристократии, многие из которых расположены в удаленных регионах Испании, предстоит не только открыть для публики, но и провести рекламные кампании, чтобы привлечь к ним внимание туристов — и иностранных, и испанских, резюмировал Гарсия.
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- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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