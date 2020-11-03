03.11.2020, 12:40

Последняя надежда: в какие страны еще можно поехать отдыхать из Эстонии в ноябре?


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Последняя надежда: в какие страны еще можно поехать отдыхать из Эстонии в ноябре?
Photo by Maksym Kaharlytskyi on Unsplash

Несмотря на ужесточение правил и новые ограничения, многие по-прежнему продолжают мечтать (и даже планировать) путешествия. Estravel призывает не избегать путешествий, а путешествовать ответственно. Для этого крупнейшее туристическое агентство в странах Балтии составило список стран, куда на данный момент легче всего организовать поездку в туристических целях.

По словам директора по продажам авиабилетов и страховок турфирмы Estravel Маури Сааренд, на данный момент наиболее привлекательными для туристов направлениями являются Центральная Америка, Карибский бассейн, часть Южной Америки и часть Африки. К сожалению, Азия и Океания в значительной степени закрыты для туристов.

Ниже представлен список стран из группы “А”, куда отправиться легче всего (с туристическими целями). Для въезда в страну даже не требуется отрицательного результата теста на COVID-19, в некоторых случаях необходимо заранее заполнить в интернете формальную декларацию о здоровье.

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Албания — ограничений нет
Бразилия — ограничений нет
Доминикана — необходима декларация о здоровье
Ямайка — необходима декларация о здоровье
Коста-Рика — необходима декларация о здоровье
Греция — необходимо заполнить PLF анкету и получить QR-код
Мальта — необходима декларация о здоровье
Мексика — необходима декларация о здоровье
Республика Северная Македония — ограничений нет
Швеция — ограничений нет
Сербия — ограничений нет
Танзания — необходима декларация о здоровье
Турция — ограничений нет
Украина — необходимо купить страховку от COVID-19 у местной компании

Перечисленный выше список не является исчерпывающим, и, в принципе, вы можете путешествовать и в другие места, но по причинам, не связанным с туризмом, так как, например, в Германии, Франции, Великобритании и Испании, передвижение ограничено и посещение туристических достопримечательностей затруднено.

Список стран группы “B”, при въезде в которые необходимо не только заранее заполнить декларацию о здоровье, но и предъявить негативный результат теста на коронавирус (данный результат теста должен быть получен за 48-120 часов в зависимости от требований каждой отдельной страны).

ОАЭ
Аруба
Багамские острова
Барбадос
Кабо-Верде
Гана
Гамбия
Гваделупа
Египет
Кения
Колумбия
Кипр* — за 24 часа до рейса необходимо оформить летный паспорт Кипра
Мартиника
Панама
Сейшельские острова
Синт-Мартен

Обращаем Ваше внимание, что в странах, приведенном в списке "B", условия въезда и пребывания могут меняться в любой момент.

При возвращении из всех стран группы “А” и “B” в Эстонии необходимо соблюдать 10-дневную самоизоляцию или пройти 2 тестирования (для жителей Эстонии бесплатно).

Катрин Ааслайд, руководитель отдела по работе с частными клиентами и маркетингу Estravel, рекомендует перед покупкой поездки узнать всю необходимую информацию: “Поскольку в каждой стране действуют разные ограничения/правила въезда, перед покупкой поездки определенно стоит посоветоваться с профессиональным консультантами, которые могут предоставить экспертный совет и необходимую информацию. У Estravel есть круглосуточная помощь в поездках по телефону 626 6266, которая поможет вам в случае непредвиденной ситуации. Кроме того, во время путешествия обязательно стоит оформить туристическую страховку с достаточным покрытием. Партнер Estravel Salva Kindlustus предлагает медицинскую страховку от COVID-19”.

Estravel призывает не избегать путешествий, а путешествовать ответственно.

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