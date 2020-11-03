Последняя надежда: в какие страны еще можно поехать отдыхать из Эстонии в ноябре?

По словам директора по продажам авиабилетов и страховок турфирмы Estravel Маури Сааренд, на данный момент наиболее привлекательными для туристов направлениями являются Центральная Америка, Карибский бассейн, часть Южной Америки и часть Африки. К сожалению, Азия и Океания в значительной степени закрыты для туристов.

Ниже представлен список стран из группы “А”, куда отправиться легче всего (с туристическими целями). Для въезда в страну даже не требуется отрицательного результата теста на COVID-19, в некоторых случаях необходимо заранее заполнить в интернете формальную декларацию о здоровье.

Албания — ограничений нет

Бразилия — ограничений нет

Доминикана — необходима декларация о здоровье

Ямайка — необходима декларация о здоровье

Коста-Рика — необходима декларация о здоровье

Греция — необходимо заполнить PLF анкету и получить QR-код

Мальта — необходима декларация о здоровье

Мексика — необходима декларация о здоровье

Республика Северная Македония — ограничений нет

Швеция — ограничений нет

Сербия — ограничений нет

Танзания — необходима декларация о здоровье

Турция — ограничений нет

Украина — необходимо купить страховку от COVID-19 у местной компании