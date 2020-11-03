Последняя надежда: в какие страны еще можно поехать отдыхать из Эстонии в ноябре?

Перечисленный выше список не является исчерпывающим, и, в принципе, вы можете путешествовать и в другие места, но по причинам, не связанным с туризмом, так как, например, в Германии, Франции, Великобритании и Испании, передвижение ограничено и посещение туристических достопримечательностей затруднено.
Список стран группы “B”, при въезде в которые необходимо не только заранее заполнить декларацию о здоровье, но и предъявить негативный результат теста на коронавирус (данный результат теста должен быть получен за 48-120 часов в зависимости от требований каждой отдельной страны).
ОАЭ
Аруба
Багамские острова
Барбадос
Кабо-Верде
Гана
Гамбия
Гваделупа
Египет
Кения
Колумбия
Кипр* — за 24 часа до рейса необходимо оформить летный паспорт Кипра
Мартиника
Панама
Сейшельские острова
Синт-Мартен
Обращаем Ваше внимание, что в странах, приведенном в списке "B", условия въезда и пребывания могут меняться в любой момент.
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