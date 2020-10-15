Последствия коронавируса: в Риге закрылись более 20 гостиниц

Глава Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглис рассказал, что часть гостиниц не открылась после первой волны коронавируса, другие совсем недавно объявили о закрытии.

При этом закрылись крупные отели, которые могли разместить более ста человек.

Янис Наглис отметил, что если сфере не помогут и гостиницы продолжат закрываться, работу потеряют от 6 до 8 тысяч человек.

По его словам, период простоя — сложное время для гостиниц. За коммунальные услуги все равно надо платить, а запустить работу после закрытия — тоже не просто.

“Со стороны Министерства экономики отзывчивость высокая, но про правительство я так не скажу”, — сказал Наглис, отметив, что многие предложения не берут во внимание, хотя они простые и не требуют много ресурсов, например, мораторий на неплатежеспособность, который был в силе до 1 сентября.