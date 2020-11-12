Посол России в Эстонии: пока граница остается закрытой практически для всех

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Александр Петров в беседе с телеканалом TVN (автор: Олег Беседин) отметил, что посольство получается довольно много обращений от жителей Эстонии из разных сфер деятельности. Речь идет о студентах, бизнесменах, представителях мира искусства и других.

“Понятен их интерес, но в нынешних условиях граница пока остается закрытой”, — сказал. “Все это продиктовано исключительно целями и заботой о сохранении здоровья людей, поскольку риск заразиться коронавирусом по-прежнему весьма велик.

По словам посла, все обращения жителей Эстонии учитываются и принимаются во внимание, но надо дождаться возвращения к нормальной жизни в Эстонии и России, что позволило бы решить проблему возобновления поездок из одной страны в другую.