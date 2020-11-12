Посол России в Эстонии: пока граница остается закрытой практически для всех

Вот уже больше полугода граница между Эстонией и Россией закрыта. Несмотря на значительный рост заболеваемости COVID-19 в обеих странах, многие надеются, что хотя бы к Рождеству или Новому году что-то изменится и ограничения снимут.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Александр Петров в беседе с телеканалом TVN (автор: Олег Беседин) отметил, что посольство получается довольно много обращений от жителей Эстонии из разных сфер деятельности. Речь идет о студентах, бизнесменах, представителях мира искусства и других.
“Понятен их интерес, но в нынешних условиях граница пока остается закрытой”, — сказал. “Все это продиктовано исключительно целями и заботой о сохранении здоровья людей, поскольку риск заразиться коронавирусом по-прежнему весьма велик.
По словам посла, все обращения жителей Эстонии учитываются и принимаются во внимание, но надо дождаться возвращения к нормальной жизни в Эстонии и России, что позволило бы решить проблему возобновления поездок из одной страны в другую.
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